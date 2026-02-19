Педагогов Астаны обучили защите от финансовых пирамид и дропперства

В Астане прошел форум о финансовой и цифровой безопасности для работников дошкольных организаций образования.

Мероприятие в школе № 100 города было организовано Департаментом экономических расследований Агентства финансового мониторинга в рамках принципа «Закон и порядок».

«Этот финансовый форум направлен на предотвращение таких нарушений, как финансовая пирамида, мошенничество. Сегодня такие опасности встречаются в повседневной жизни. Поэтому наличие правовой и финансовой грамотности у каждого работника — очень важно. В ходе реализации этой идеологии при поддержке Департамента экономических исследований Астаны были организованы встречи с более чем 300 родителями в детских садах № 42, 54, 47, 26, 63 и 25. Кроме того, в детском саду № 42 проведена встреча по финансовой грамотности для более 50 работников детских садов района Сарайшык. Мы считаем, что эта работа является важным шагом, направленным на сохранение законности в обществе, повышение уровня финансовой грамотности. От имени Управления образования выражаем благодарность представителям руководства данного департамента», — сказала руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения Управления образования акимата города Астаны Лаура Алеуханова.

В ходе форума была озвучена важная информация, включая распознавание финансовых пирамид, дипфейков, противодействие дропперам, повышение финансовой грамотности населения и др.

«Как известно, в сентябре прошлого года в Уголовный кодекс была введена новая статья, предусматривающая ответственность за дропперство. Передача банковской карты третьим лицам в обмен на материальное вознаграждение считается дропперством. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества в зависимости от тяжести, характера деяния, размера полученной прибыли. Например, столичный студент за 10 тысяч тенге передал свою банковскую карту другому лицу. Через него мошенники перечислили 150 миллионов тенге. А кто в итоге отвечал перед законом? Конечно, дроппер. Потому что найти мошенников на практике в большинстве случаев невозможно», — рассказала руководитель управления прокуратуры Астаны Айжан Аймаганова.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.