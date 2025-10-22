ТОП-5 удобных сервисов для пассажиров поездов назвали в КТЖ

АО «Пассажирские перевозки» последовательно развивает цифровые и сервисные решения, направленные на повышение качества обслуживания пассажиров.

В компании представили ТОП-5 наиболее востребованных сервисов, которыми ежедневно пользуются пассажиры Национального перевозчика.

— Онлайн-табло движения поездов — tablo.railways.kz. Позволяет в режиме реального времени отслеживать движение пассажирских поездов. Пассажиры могут получить актуальную информацию о графике, месте нахождения состава, времени прибытия и отправления, а также узнать о возможных задержках. Этот сервис обеспечивает прозрачность и оперативность, помогая планировать поездки более эффективно.

— Сайт продажи билетов — bilet.railways.kz. Официальный сайт компании для приобретения железнодорожных билетов онлайн. Сервис работает без комиссии и доступен 24/7. Пассажиры могут выбрать маршрут, класс обслуживания, оплатить билет удобным способом и получить электронный проездной документ. Использование сайта исключает необходимость посещения касс и экономит время пассажиров.

— Единый контактный-центр — 1433. Единый бесплатный номер контакт-центра предоставляет пассажирам консультации и оперативные ответы на все вопросы, связанные с железнодорожными перевозками. Сотрудники центра помогут уточнить расписание, правила перевозки багажа, порядок возврата билетов и иные вопросы обслуживания.

— WhatsApp для жалоб и предложений — +7 (776) 714-56-86. Для повышения качества сервиса и прямой обратной связи с пассажирами работает WhatsApp-чат. Пассажиры могут направить жалобу, предложение или отзыв. Кроме того, в поездах размещены QR-коды, при сканировании которых пассажиры могут напрямую перейти в WhatsApp-чат и сразу оставить сообщение. Это позволяет оперативно реагировать на обращения, а также учитывать мнения пассажиров при совершенствовании услуг.

— Darmen — система мониторинга ситуации на дорогах и погодных условий. Приложение помогает пассажирам отслеживать дорожную и метеорологическую обстановку. Сервис дает возможность учитывать погодные факторы и состояние дорог при планировании поездки, что повышает безопасность и комфорт путешествий.