Внедрить «цифровое портмоне гражданина» предлагает депутат

Екатерина Смышляева указала на дисбаланс в сфере цифровизации.

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты рассказала, как можно ускорить цифровизацию в Казахстане, передает Zakon.kz.

«Всего на текущий момент с разным качеством госорганами оцифровано чуть более 50% необходимых данных. При этом уровень цифровизации крайне неравномерен: если в сферах финансов и юстиции он достигает 90% и более, то в сельском хозяйстве, торговле, энергетике, экологии и образовании не превышает 30-40%. Такая ситуация сильно затрудняет внедрение технологий искусственного интеллекта», — заявила депутат.

Не все гладко, по ее словам, и с оцифрованными данными: они остаются разрозненными.

«Каждое ведомство собирает „свои“ базы и не делится ими. Процветает так называемый „дата-феодализм“. При этом не определено, кто и в каком порядке имеет право доступа к этим данным. В результате граждане и бизнес по десять раз вводят одну и ту же информацию, а посредники или „помогайки“ получают к ней доступ быстрее, чем официальные сервисы и организации», — отметила она.

В этой связи депутат предложила привести в действие существующие нормы по обязательному обмену данными между государственными органами в пределах их компетенций.

«Для сбора цифровых следов и базовых сведений о гражданине рассмотреть возможности внедрения „цифрового портмоне гражданина“. Это позволит аккумулировать данные о гражданине не только в информационных системах, но и в личном хранилище. Для законного и прозрачного обмена данными создать национальную биржу данных», — подчеркнула Екатерина Смышляева.

Предлагается также ввести систему оценки эффективности использования данных, включая показатели открытости данных, экономической отдачи и сокращения административной нагрузки на граждан и сделать этот показатель критерием оценки работы первых руководителей.