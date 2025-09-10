МЦРИАП формирует инфраструктуру для развития ИИ в Казахстане

В октябре откроется Международный центр ИИ alem.ai, который объединит образование, науку, бизнес и государственные технологии.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев выступил на заседании правительства, где рассказал о работе по формированию инфраструктуры для развития искусственного интеллекта. Запущен национальный суперкомпьютерный кластер на базе Nvidia H200, два кластера в США, а в сентябре стартует суперкомпьютер «Казахтелекома» для компаний группы «Самрук-Казына».

Дополнительно в дата-центрах АО НИТ размещены ускорители Nvidia L40s для государственных ИИ-продуктов. Эта инфраструктура стала основой Национальной платформы искусственного интеллекта. На ее базе создана первая в регионе национальная языковая модель Kaz LLM, а также международные модели Sherkala и Alem LLM с поддержкой казахского языка. Для их обучения используется Smart Data Ukimet, ежедневно обрабатывающая данные из 124 государственных баз. Сегодня на платформе уже работают прикладные решения: eGovAI для поддержки госуслуг, QazaqLaw для консультаций по законодательству, e-Otinish бот для обращений граждан и другие цифровые помощники.

«В Казахстане продолжается реализация инициативы ИИ-движение. За пять лет мы обучим 1 млн граждан навыкам работы с искусственным интеллектом. Для школьников и студентов внедряются программы TUMO, Tomorrow School, AI Sana и AI Olymp, а также инициатива Day of AI. Для госслужащих действует программа AI Qyzmet, в квазигоссекторе запускается AI Corporate, а для широкой аудитории доступны онлайн-курсы и акселерационные программы, включая Tech Orda и курсы от Qazqoders и Yandex. Особое внимание уделяется созданию Международного центра ИИ alem.ai, который объединит образование, науку, бизнес и государственные технологии», — подчеркнул Жаслан Мадиев.

Этажи Международного центра ИИ будут распределены под открытые пространства, обучение школьников и студентов, стартапы и акселерацию, научные исследования и центр для цифровых решений в госуправлении. Открытие центра состоится в октябре текущего года в рамках Digital Bridge.

Ведомство продолжает работу по внедрению ИИ в отраслях экономики:

— В строительстве запускается единая цифровая платформа для сквозного учета и планирования.

— В агросекторе — спутниковый мониторинг земель и урожайности.

— В геологии и водной сфере — цифровые платформы для эффективного управления ресурсами.

— Отдельное направление — кибербезопасность, где внедряется интеллектуальная система противодействия киберпреступлениям.

— В транспорте и логистике создается система Smart Cargo.

— В медицине — мониторинг качества услуг.

— В предпринимательстве — ИИ для администрирования и документооборота.

Все инициативы будут разрабатываться в сотрудничестве с отраслевыми государственными органами.