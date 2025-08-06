Рост тарифов сотовых операторов прокомментировали в МЦРИАП

Дмитрий Мун напомнил, что с 2017 года тарифы на услуги связи не регулируются.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун рассказал, почему МЦРИАП не может ограничить рост тарифов на услуги сотовых операторов. Он напомнил, что с 2017 года тарифы на услуги связи не регулируются, они формируются в конкурентном рынке, передает Zakon.kz.

«От Агентства по защите и развитию конкуренции, насколько нам известно, были оповещения направлены операторам, чтобы они составляющие своих тарифов показали — там должны быть проведены общественные слушания и соответствующие процедуры по правилам. Со стороны МЦРИАП на данный момент в рамках нашей компетенции ограничений не может быть по росту тарифов — это полномочия АЗРК», — отметил Дмитрий Мун.

4 июля 2025 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заявил, что есть расчеты, которые показывают, что интернет в Казахстане не дорожает, а, наоборот, становится дешевле.