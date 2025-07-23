Беспилотные самосвалы и роботизированные экскаваторы могут появиться на месторождениях страны

В экосистеме Astana Hub развиваются стартапы и компании, создающие цифровые решения для горнорудной отрасли.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал о цифровизации горно-металлургической отрасли. Также он представил ключевые мировые тренды, которые определяют развитие горнорудной отрасли, передает Zakon.kz.

«Активно внедряется автономная горная техника. Например, беспилотные самосвалы, роботизированные экскаваторы и буровые установки. Согласно прогнозам, рынок подобных решений может превысить 12 млрд долларов к 2034 году. Во-вторых, стремительно развивается искусственный интеллект в добыче. Он используется для предиктивной аналитики, оптимизации геологоразведки и автоматизации процессов. Годовой рост этого рынка оценивается более чем в 35%. Третье направление — это цифровые двойники и моделирование. Эти технологии помогают точнее планировать и эффективнее управлять производством. Ожидаемый рост рынка — до 275 млрд долларов к 2030 году», — отметил министр.

По его словам, в Казахстане сейчас активно развивается промышленный интернет вещей. Речь идет о датчиках и системах мониторинга, которые позволяют в реальном времени контролировать оборудование и предотвращать сбои.

«Сегодня в экосистеме Astana Hub развиваются стартапы и компании, создающие цифровые решения для горнорудной отрасли, в том числе — программное обеспечение и платформы для планирования и управления производством, цифровые двойники месторождений, системы мониторинга и аналитики, а также инновационные инструменты для повышения эффективности добычи и безопасности работ», — добавил глава МЦРИАП.

Напомним — 28 августа в Астане пройдет ежегодная конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.