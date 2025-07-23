В Казахстане активно цифровизируют горнорудный комплекс

Гражданам и организациям оказано 979 млн госуслуг в горнорудной сфере, из них 919 млн — в электронном виде.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев на заседании правительства доложил о проводимой работе по цифровизации горнорудного комплекса. Он отметил, что в отчетном году гражданам и организациям было доступно 15 госуслуг в горнорудной сфере, из которых 14 — в онлайн-формате. Всего за год оказано 979 млн услуг, из них 919 млн — в электронном виде, что составляет 87,6% от общего числа.

Наибольшим спросом пользовались следующие госуслуги:

— Выдача лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации горных и химических производств. Оказано всего 462 услуги.

— Выдача документа об условиях переработки товаров на или вне таможенной территории Евразийского экономического союза. Оказано всего 437 услуг.

— Выдача и переоформление геологических и (или) горных отводов. Всего оказано 55 услуг.

Также министр озвучил предложения для улучшения работы по дальнейшей цифровизации горнорудной отрасли. Среди рекомендаций МЦРИАП:

— Ускорить цифровизацию и внедрение Индустрии 4.0.

— Обеспечить промышленные предприятия в отдаленных регионах, где расположены месторождения, надежной IoT-связью и высокоскоростным интернетом. Это включает внедрение 5G-технологий или спутниковых решений для стабильной и эффективной работы.

— Активно внедрять сенсоры и решения на основе искусственного интеллекта для экологического мониторинга, в т. ч. для контроля выбросов, загрязнения воды и общего состояния окружающей среды в режиме реального времени.

Напомним — 28 августа в Астане пройдет ежегодная конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.