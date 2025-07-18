Безопасность и доступность: как выбрать провайдера IT-инфраструктуры в Казахстане

Бизнес выбирает не только базовые услуги и продукты, но и пользуется кастомными решениями.

Государственные органы, национальные компании и частный бизнес — все они все больше уходят в цифровизацию, отвечая на современные тренды. Граждане стремятся получать госуслуги без посещения ЦОНов, нацкомпании повышают эффективность внутренних процессов, а предприниматели оказывают все больше услуг своим клиентам через сайты и приложения — от доставки еды до продажи автомобилей.

Все это работает через IT-инфраструктуру — физическую и облачную. И если физическую представить довольно легко (длинные ряды стоек с серверами в кино видел каждый), то с облачными решениями все не так очевидно, хотя они становятся все более популярными и доступными для предпринимателей.

Больше данных в «облаках»

Госорганы и бизнес от использования облачных технологий получают множество преимуществ. Это позволяет компаниям избежать затрат на приобретение и обслуживание собственных серверов — данные хранятся у облачных провайдеров, а доступ к необходимой информации осуществляется стабильно и без перебоев. Среди ключевых преимуществ: высокая доступность, масштабируемость ресурсов под текущие задачи, а также надежная защита и резервное копирование данных, обеспечиваемые провайдером.

И это находит отражение в росте сектора таких услуг в Казахстане. Profit.kz уже ранее писал, что на фоне общей цифровизации в стране с каждым годом набирает оборот и получает все большее развитие рынок коммерческих дата-центров и облачных услуг.

Например, по оценке iKS-Consulting, по итогам 2023 года общее число стоек в казахстанских коммерческих дата-центрах достигло почти 3,5 тысячи штук (это на 5,5% больше, чем в 2022-м, а в 2019-м их и вовсе было всего чуть более 2000 штук), и этот показатель растет. Что касается объема облачного рынка, то, по оценке iKS-Consulting, по итогам 2023 года он составил 33,2 млрд тенге, увеличившись сразу на 69% в сравнении с предыдущим годом. Тогда эксперты ожидали, что по итогам 2024 года рост рынка будет на таком же высоком уровне.

Динамика на рынке облачных услуг объясняется, как было написано выше, в первую очередь цифровизацией государства и бизнеса, что и стимулирует спрос на IT-инфраструктуру. Благодаря этому на рынке появляется и больше поставщиков. Только за 2021–2023 годы в Казахстане создали зоны присутствия такие компании, как Servercore, VK, Yandex, ITGlobal и другие. Это придало заметный импульс конкуренции на казахстанском рынке и повысило уровень технический и сервисный уровень услуг в секторе виртуальной инфраструктуры.

Что интересно бизнесу?

Конечно, говорят эксперты, среди потребителей самый большой сегмент остается за государственными и квазигосударственными заказчиками. К 2023–2024 годах их доля в структуре спроса на облачные сервисы была стабильно высокой — более половины всего объема рынка.

Частные компании при этом также интересуются этой сферой и активно переходят на облачные услуги, а провайдеры со своей стороны регулярно проводят образовательные мероприятия, где рассказывают о своих кейсах и делятся экспертизой. Это помогает бизнесу легче мигрировать в «облако».

Именно развитие облачной инфраструктуры стало центральной темой закрытого IT-ужина в Астане, который 26 июня провела компания Servercore — провайдер IT-инфраструктуры. У Servercore есть зоны доступности в Алматы и Ташкенте, где можно развернуть ключевые инфраструктурные сервисы — от выделенных и облачных серверов до Managed Kubernetes, баз данных и других решений.

В портфеле провайдера уже более 1000 клиентов из разных стран и отраслей экономики — например, Uzum Nasiya, Alif, Bosch, Air Samarkand и др.

Управление ИТ-инфраструктурой с фокусом на задачи клиента

Во время своего выступления Юрий Капелько, операционный директор Servercore, подчеркнул, что прямое сравнение решений разных провайдеров зачастую теряет смысл. Сегодня клиенты выбирают поставщиков не только по цене. Решающим становится подход к работе с клиентом и готовность действительно помочь ему справиться с задачами и решить конкретные проблемы.

«Этап развертывания и запуска инфраструктуры — момент, когда все начинает работать. Но просто сделать отличные инфраструктурные продукты недостаточно. Управление инфраструктурой — сложный и комплексный процесс, и для его поддержки требуются не только инфраструктурные продукты, но и сервис вокруг них. Только так мы можем быть уверены, что задача клиента по-настоящему решена», — отметил Юрий Капелько, операционный директор Servercore.

Начинается все не с технической части, когда идет непосредственно работа с сервисами и инфраструктурой, а на этапе планирования. Выглядит это так: потенциальный клиент определяет, какие задачи ему нужно решить, определяет бюджеты, начинает искать провайдера и сравнивает их.

Инженеры Servercore после получения запроса индивидуально его прорабатывают и изучают. Возможно, подходы и решения, которые клиент изначально продумал, будут не самыми оптимальными для решения задачи. В этом и есть задача инженера — определить это и показать, предложить оптимальную альтернативу и решение. Если же инженер понимает, что инфраструктура слишком сложная, то подключается команда архитекторов, которые помогут спроектировать систему так, чтобы она работала наиболее эффективным способом.

Если решение устраивает клиента, то начинается этап миграции. Это означает перенос сервисов, приложений, сайтов на мощности Servercore. «Мы предоставляем помощь с миграцией, чтобы все прошло с минимальными задержками», — отметил Юрий Капелько.

Это важный этап, поскольку могут возникнуть риски — может быть временная нестабильность сервисов, что потенциально может вызвать потери клиентов и финансов. Для этого есть выделенная команда миграции, которая фокусируется исключительно на этом и быстро и бережно все делает за клиента.

Еще один важный этап — это обеспечение безопасности. Дело в том, что отсутствие или какие-то реализованные риски в этой сфере могут обесценить всю остальную работу по управлению IT-инфраструктурой. Подход Servercore таков: безопасность лежит в границах ответственности между клиентом и провайдером.

Со своей стороны провайдер старается сделать все, чтобы эту безопасность обеспечить — от привлечения высококвалифицированных специалистов и внедрения необходимых процессов внутри компании до получения нужных сертификатов.

Следующий этап процесса — это отказоустойчивость, то есть обеспечение стабильности работы. С этой точки зрения в Servercore есть нужные продукты — резервное копирование, хранение бэкапов в разных точках, наличие нескольких зон доступности, резервные каналы связи. Для этого, например, компания присутствует одновременно в Казахстане, Узбекистане и Кении. Это снижает вероятность перебоев в работе сервисов.

Уже после этого идут этапы мониторинга (отслеживание состояния инфраструктуры и максимально подробные метрики по работе), оптимизация инфраструктуры в случае необходимости и управление ресурсами. Все эти этапы провайдер проходит вместе с клиентом, чтобы работа в облаке для него проходила с наименьшими рисками и простоями.

Нестандартные запросы

А что делать, если бизнесу требуется решение, которого нет «из коробки»? Ответ прост: провайдер может разработать индивидуальное решение под конкретный запрос. Об этом на IT-ужине рассказал Исмоилжон Иминохунов, проектный менеджер Servercore: специалисты компании готовы предложить кастомный подход в тех случаях, когда типовые инструменты не справляются с задачей.

С какими вызовами может столкнуться бизнес, чтобы ему потребовалась облачная инфраструктура? Один из ключевых сценариев — выход на новые рынки. Например, компания планирует расширение и запускает деятельность в Узбекистане или Казахстане. В такой ситуации особенно важно иметь надежного инфраструктурного партнера — и Servercore готов взять на себя поддержку и сопровождение всей IT-инфраструктуры.

Еще один возможный вызов для бизнеса — изменение регуляторных требований. Это может быть как пересмотр внутренних стандартов безопасности, так и необходимость соблюдения законодательства о защите персональных данных в конкретной стране. В таких случаях важно, чтобы инфраструктурный партнер уже имел все необходимые сертификаты и обеспечивал соответствие требованиям локального законодательства.

Некоторые отрасли, особенно финансовый сектор, предъявляют повышенные требования к хранению и обработке данных. В таких случаях компании нуждаются в гибридной инфраструктуре: критичные данные остаются внутри собственной площадки, тогда как некритичные — размещаются у провайдера.

«У нас бывают запросы от клиентов из финансовой сферы на гибридную инфраструктуру, поскольку все критичные данные они обязаны хранить и обрабатывать на своей стороне. В таких случаях можно обеспечить связанность между инфраструктурой клиента и нашим дата-центром. Например, у нас есть услуга Direct connect, которая позволяет клиенту объединить инфраструктуру на площадке клиента и инфраструктуру клиента на площадке Servercore. Это дает гибкость: клиент сохраняет контроль над чувствительными данными, оптимизирует свою IT-инфраструктуру, сокращает капитальные затраты и при этом соблюдает все требования по информационной безопасности и нормативам комплаенса», — отметил Исмоилжон Иминохунов.

На базе этого подхода нередко возникает потребность в частном облаке. Здесь возможно два основных сценария. В первом случае облачная платформа Servercore разворачивается на инфраструктуре клиента, а команда провайдера обеспечивает ее поддержку. Во втором — реализуется полностью изолированное решение «под ключ» на серверах Servercore, предназначенное исключительно для одного заказчика и соответствующее всем стандартам информационной безопасности.

Причем это далеко не единичная история: компания ежегодно реализует более 100 специализированных проектов для клиентов из разных отраслей, помогая им решать нестандартные задачи и уверенно развивать бизнес за счет гибкой и надежной IT-инфраструктуры.

Облачные решения в целом открывают перед бизнесом новые возможности. Все большее количество провайдеров на рынке дает гибкость в выборе и подбор решений под самые разные задачи. Как результат, предприниматели получают доступ к новым технологиям, повышающим эффективность, снижающим затраты и даже открывающим новые ниши в работе, а это, в свою очередь, и дает возможность выходить на новый уровень в развитии.