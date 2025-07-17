Будущее электронной индустрии в Центральной Азии: итоги Electronica Expo Kazakhstan 2025

С 9 по 11 июля 2025 года в Астане, в МВЦ «EXPO», прошла крупнейшая в регионе специализированная выставка в области электроники и технологий.

На площадке Electronica Expo Kazakhstan 2025 собралось более 120 ведущих компаний и брендов из Казахстана, России, Китая, Германии, ОАЭ, Гонконга, Чехии, Индии, Тайваня, Узбекистанов и других стран. Мероприятие привлекло свыше 7500 профессиональных посетителей, включая представителей дистрибьюторских сетей, промышленных предприятий, инженерных бюро, стартапов и госструктур.

Мероприятие прошло при поддержке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Акимата города Астаны, Министерства промышленности и строительства РК, Казахстанской ассоциации электронной промышленности, Казахстанской ассоциации IT-Компаний, Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС), АНО «Цифровая Экономика», Ассоциации продавцов программного обеспечения и ИТ-сервисов «IT ALLIANCE SWS», Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» и Казахстанской ассоциации энергоремонтных, проектных, инжиниринговых компаний и производителей энергетического оборудования. Главные партнеры — компании ТЕХНОДОМ и Huawei.

Electronica Expo Kazakhstan 2025 стала ключевой B2B-площадкой для установления новых партнерств, демонстрации инновационных решений и налаживания международного сотрудничества. В рамках деловой программы было проведено более 40 выступлений, технических сессий и дискуссий с участием инженеров, интеграторов и представителей высокотехнологичных компаний. Участники обсудили тренды в сфере автоматизации, цифровизации, робототехники, телекоммуникаций, источников питания, компонентов, сборки и так далее.

Особый интерес у посетителей вызвали практические зоны и демо-стенды с оборудованием в действии — от решений для производств до потребительской электроники нового поколения. Выставка также сопровождалась презентациями от стартапов, научных организаций и университетов.

Electronica Expo Kazakhstan доказала свою значимость как стратегическая платформа для развития электронной промышленности в Центральной Азии и продвижения передовых технологий на региональный рынок.

Следующая выставка Electronica Expo Kazakhstan пройдет с 16 по 18июля 2026 года в Астане, где можно будет показать свои новинки. Не упустите шанс стать частью главного события для специалистов и инноваторов отрасли. Забронируйте стенд уже сейчас, и с вами обязательно свяжутся с деталями.

Для получения более подробной информации о выставке, пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру WhatsApp +905368106898 или напишите на почту info@electronica-expo.com.

До встречи на Electronica Expo Kazakhstan 2026!