Данные почти 200 школьных работников утекли в области Абай

Директора школ наказаны за утечку данных работников.

Прокуратура Бородулихинского района выявила факт утечки персональных данных 194 сотрудников трех средних школ. Нарушение было установлено в ходе мониторинга портала государственных закупок. Учреждениями образования при объявлении государственных закупок по медицинскому осмотру работников размещены списки всех работников с персональными данными, включая полные анкетные данные, ИИН и другой информацией, передает Liter.kz.

«Согласно действующему законодательству, такие данные подлежат обязательной защите. Лица, обладающие доступом к информации ограниченного доступа, обязаны обеспечивать ее конфиденциальность и не вправе распространять персональные данные без согласия их владельца или законного основания. Несоблюдение этих требований со стороны руководства школ создало угрозу возможного использования персональной информации в противоправных целях», — сообщает прокуратура области Абай.

По результатам проверки прокуратурой района директора школ привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 79 КоАП с наложением штрафа на общую сумму более 1 млн тенге, а также подвергнуты дисциплинарным взысканиям.

В настоящее время отделом образования района приняты меры для предотвращения аналогичных нарушений в будущем.