Модульный ЦОД Казахтелекома признан лучшим в Центральной Азии

Церемония вручения прошла в Санкт-Петербурге и собрала представителей ведущих компаний и экспертов отрасли.

Модульный дата-центр Казахтелекома, расположенный в Алматы, стал победителем престижной международной премии Data Center Awards в номинации «Лучшее инженерное решение ЦОД в Азии». Премия была учреждена в 2015 году по инициативе профессионального сообщества и с тех пор проводится ежегодно, отмечая лучшие реализованные проекты в сфере центров обработки данных и облачных технологий в странах СНГ. В рамках премии победителей определяет независимое жюри, в состав которого входят известные эксперты с многолетним опытом в инженерной и ИТ-инфраструктуре.

«Победа в этой номинации — это не просто оценка архитектуры или оборудования. Это признание подхода, системности и профессионализма нашей команды, которая работала над проектом. Мы доказали, что Казахстан может создавать инженерные решения, соответствующие самым строгим международным требованиям», — отметил Марат Абдилдабеков, генеральный директор Дивизиона ИТ-филиал АО «Казахтелеком».

Проект модульного ЦОД Казахтелекома был реализован с использованием четырех модулей HPE EcoPOD с уровнем энергоэффективности PUE от 1.1 до 1.3. Общая проектная мощность составляет 3300 кВА. Дата центр включает 168 серверных стоек с поддержкой мощности до 8 кВт на стойку и каналами связи суммарной емкостью 60G.

Дата-центр спроектирован с повышенными требованиями к устойчивости и надежности. Все инженерные системы размещены в отдельном сейсмостойком здании, что снижает риски аварийного отказа и повышает безопасность объекта. Под каждым модулем установлены железобетонные подушки, рассчитанные на землетрясения до 9 баллов, а все конструкции оснащены антивибрационными креплениями. В случае выхода из строя одного из модулей, работа остальных продолжается в штатном режиме, что обеспечивает локализацию рисков и высокую отказоустойчивость всего дата-центра.

«Модульный подход позволил нам быстро и эффективно развернуть инфраструктуру, соответствующую TIER II с элементами TIER III, с высокой степенью автономности и масштабируемости. На сегодня все ресурсы МЦОД распределены и зарезервированы под клиентские проекты. Победа на Data Center Awards — это подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил технический директор Дивизиона ИТ-филиал АО «Казахтелеком» Андрей Адаменко.

Модульный ЦОД введен в коммерческую эксплуатацию в 2024 году и используется для предоставления клиентам услуг аренды стоек, размещения кэширующих систем, а также облачных решений и виртуальной инфраструктуры IaaS/PaaS на базе VMware и AituCloud.

Напомним, в настоящее время Казахтелеком поддерживает сеть из 23 дата-центров в крупных городах и областных центрах республики. Это более 1600 стоек.

А то, как сегодня выглядит облачный рынок в Казахстане, мы обсудили на недавней конференции PROFIT Cloud Day 2025.