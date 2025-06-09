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Более 292 млн раз был использован сервис цифровых документов в 2024 году

    Президент ознакомился с проектами КНБ в сфере обеспечения кибербезопасности и ИИ

    Глава государства провел совещание с руководящим составом Комитета национальной безопасности.

    9 июня 2025 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Комитет национальной безопасности, где ознакомился с деятельностью оперативно-технических подразделений. Главе государства были продемонстрированы возможности спецслужбы по обеспечению кибербезопасности, проекты развития правительственной и служебной связи, технологий искусственного интеллекта.

    В ходе совещания, заслушав доклады, Касым-Жомарт Токаев отметил важность отражения угроз информационной безопасности и обеспечения стабильного функционирования критической инфраструктуры страны.

    По итогам посещения Президент поставил ряд конкретных задач по совершенствованию деятельности в данном направлении.

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