Lenovo Business Game 2025: в Алматы прошла первая командная ИТ-игра с участием заказчиков и ключевых партнеров

Это новый формат B2B-коммуникации, сочетающий элементы тренинга, хакатона и бизнес-симуляции.

В столице казахстанского ИТ-бизнеса состоялось знаковое событие: компания АСБИС Казахстан при официальной поддержке Lenovo провела первую Lenovo Business Game — обучающе-практическую игру для ИТ-интеграторов с участием реальных заказчиков. Это новый формат B2B-коммуникации, сочетающий элементы тренинга, хакатона и бизнес-симуляции. Его цель — развитие компетенций интеграторов и укрепление связи между вендорами, партнерами и конечными клиентами.

7 команд, реальные задачи, бизнес в фокусе

Lenovo Business Game 2025 собрала более 20 ведущих системных интеграторов Алматы. Участники были распределены на 7 команд, в составе которых — инженеры, пресейл-архитекторы, менеджеры по продажам и project-менеджеры. На старте игры команды получили технические кейсы и возможность пообщаться с заказчиками для более точной проработки предложений. Их участие придало мероприятию практическую глубину и обеспечило обратную связь, приближенную к бизнес-реальности.

В течение нескольких часов участники разрабатывали проектные решения, формировали технические спецификации, готовили обоснованные коммерческие предложения и в завершение презентовали их представителям заказчиков, получая живую обратную связь — как в условиях реального тендера.

Формат игры объединил технику и бизнес: внутри команд шла тесная кооперация между инженерами и коммерческими специалистами. Это позволило отработать коммуникацию, выстроить согласованные предложения и пройти весь путь, от брифа до защиты проекта, в условиях, максимально приближенных к практике.

Обучение, продуктовая экспериза и борьба с возражениями

Помимо проектной части в программу вошли обучающие блоки: тренинг по работе с возражениями, обзор новых решений и продуктовой линейки Lenovo, а также индивидуальные консультации с техническими специалистами Lenovo и АСБИС. Эти сессии укрепили уверенность партнеров в продуктах бренда и повысили их готовность к будущим проектам.

Мнение организаторов и вендоров

«Наша цель — не просто обучить партнеров, но и создать платформу для живого взаимодействия между вендором, интеграторами и конечными заказчиками. Мы увидели высокую вовлеченность, качественные презентации и серьезное понимание задач рынка. Такие форматы — это инвестиция в знания, отношения и рост бизнеса», — подчеркнула Виктория Тюменева, Product Line Manager Lenovo в компании АСБИС Казахстан.

«Lenovo Business Game — это не просто мероприятие. Это яркий пример того, как должны выглядеть современные партнерские инициативы: с практикой, диалогом, вызовами и реальной пользой для всех сторон. Благодарим команду АСБИС за инициативу и отличную организацию!» — добавил Евгений Миков, Country Channel Manager Lenovo.

Что показала игра и что дальше

По итогам защиты проектов были определены победители, получившие памятные подарки и признание заказчиков. Однако выиграли все — каждый участник получил практический опыт, укрепил технические и коммерческие навыки, научился работать в команде и с заказчиком в режиме реального времени.

По отзывам участников, Lenovo Business Game стала неформальным образовательным акселератором: всего за день партнеры получили навыки, которые в реальной работе нарабатываются месяцами.

Организаторы уверены, что это только начало. Осенью 2025 года Lenovo Business Game продолжится в Астане — с еще более масштабным охватом партнеров из разных регионов страны.