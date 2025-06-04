Верификация смартфонов: в МЦРИАП ожидают снижения цен на гаджеты

Бизнес и граждане могут легализовать устройства на портале kz-imei.

Председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков заявил о возможности снижения цен на смартфоны из-за «обеления» рынка. Он отметил, что учет IMEI-кодов уберет ряд рисков, передает Zakon.kz.

«Риск того, что на наш рынок попадут краденные в других странах телефоны, б/у телефоны, собранные из нескольких разных устройств. Они завозились в нашу страну и реализовывались как новые телефоны. Именно из-за верификации цены в официальных магазинах на смартфоны не подорожают, возможно, даже подешевеют. Рынок обеляется, соответственно, импортеры будут конкурировать — это двигатель процесса, качественного предоставления сервиса. Огромные бюджеты, которые тратились официальными дистрибьюторами на рекламу своего продукта, для борьбы с „серым“ рынком, теперь будут направлять уже на акционные предложения, на снижение стоимости. Когда большие производители будут видеть изменения, это может привести к возможному открытию официальных производителей», — считает спикер.

К тому же, по его словам, ряд устройств — Wi-Fi-роутеры, недорогие смарт-часы, m2m устройства верифицируются бесплатно.