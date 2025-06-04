Нацбанк запустил проект криптокарт

Также будут реализовываться пилотные проекты в сфере цифровых активов.

3 июня в Алматы Национальный банк провел встречу с представителями банков, криптобирж и финтех-компаний, в ходе которой обсуждался статус реализации проектов по запуску инновационных финансовых сервисов на основе токенизации и цифровых активов. На встрече рассматривали вопросы интеграции цифровых активов в финансовую систему страны и дальнейшее развитие соответствующего регулирования.

Помимо этого, Нацбанк объявил о запуске проекта криптокарт — платежных карточек, позволяющих потребителям совершать безналичные транзакции с привязкой к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов (криптобиржах) Международного финансового центра «Астана». Это решение обеспечивает возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру.

Механизм крипто-карты предусматривает продажу цифровых активов клиента на крипторынке МФЦА в момент совершения платежной транзакции с моментальным зачислением их стоимости на криптокарту (стандартная платежная карта, привязанная к банковскому счету клиента). То есть, фактически оплата будет происходить с использованием реальных денег после немедленной реализации криптоактивов. Таким образом, платежная операция будет проводиться в деньгах после моментального использования баланса криптокошелька на стороне лицензированного криптопровайдера МФЦА. Моментальность расчетов будет обеспечена за счет криптофиатной интеграции банка и крипто-провайдера МФЦА.

В текущем году участниками рынка при координации Национального банка также запланирована реализация ряда пилотных проектов в сфере цифровых активов, включая:

— выпуск стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой (в том числе, цифровым тенге), для расчетных операций с цифровыми активами;

— токенизация финансовых активов, недвижимости и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам;

— организация систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым активам;

— организация сервисов по обменным операциям с криптоактивами и хранению криптоактивов;

— другие инновационные финансовые сервисы.

Совместно с заинтересованными государственными органами Национальным Банком разработан проект законодательных поправок, обеспечивающих расширение оборота необеспеченных цифровых активов и создание регуляторной базы для цифровых финансовых (обеспеченных) активов.