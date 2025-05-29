В РК пройдет акция «Кибер Тұмар»: день кибербезопасности для детей

Она проводится в рамках инициативы «Дети Казахстана» и станет частью работы по продвижению цифровой культуры и развитию ИТ-компетенций среди подрастающего поколения.

В преддверии Дня защиты детей Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан инициирует проведение республиканской акции «Кибер Тұмар» — дня, посвященного цифровой безопасности, грамотности и знакомству школьников с профессиями будущего.

В течение дня ведущие организации цифровой экосистемы Казахстана — АО «Национальные информационные технологии», Astana Hub, АО «Казахтелеком», АО «Республиканский центр космической связи (РЦКС), Астрофизический Институт им. В. Г. Фесенкова (АФИФ), АО «НК «ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ»», НАО «Правительство для граждан» и другие — откроют свои двери для детей и подростков. На экскурсиях и практических занятиях школьники смогут увидеть, как работают современные дата-центры, как создаются цифровые сервисы, какие технологии лежат в основе интернета и как сегодня развивается искусственный интеллект.

Цель акции — показать детям, что технологии — это не только гаджеты, но и реальные возможности для самореализации, творчества и полезных знаний. Особое внимание будет уделено осознанному использованию цифровых ресурсов, защите личной информации и формированию ответственного поведения в онлайн-среде.

Акция объединит детей из разных регионов страны — школьников, воспитанников интернатов и социальных учреждений, для которых знакомство с цифровыми технологиями может стать шагом к большому будущему.

«„Кибер Тұмар“ — это символ цифровой защиты и поддержки. Мы хотим, чтобы у каждого ребенка в Казахстане были равные возможности освоить технологии, чувствовать себя в цифровом пространстве уверенно и безопасно», — подчеркивают организаторы.

Проведение таких акций — часть масштабной программы министерства по работе с молодежью и цифровому просвещению. Министерство системно реализует инициативы, ориентированные на школьников и подростков.