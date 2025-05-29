В системе здравоохранения РК сократят количество информационных систем

В настоящее время действует 17 ИС.

Начата работа по их трансформации — в дальнейшем будет использоваться только 8 систем. С декабря этого года будет запущено Единое хранилище медицинских данных. Оно позволит сохранять полную историю здоровья гражданина — обращения, анализы, снимки, прививки, аллергии и другое. Как отметил вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов, это удобно и для пациентов — они смогут получить доступ ко всей информации в одном месте, своевременно контролировать свое здоровье и принимать профилактические меры.

«Модернизируется система управления ресурсами здравоохранения. Она позволит обеспечить прозрачность использования средств медицинскими организациями. В этом году начата работа по цифровому мониторингу состояния здоровья детей — будут учитываться данные о прививках, психофизическом развитии, слухе. Также ведется мониторинг здоровья беременных женщин, матерей и граждан, находящихся на динамическом наблюдении», — сказал спикер.

Кроме того, в 9 регионах страны запущена единая система оплаты медицинских услуг. В июне система охватит всю страну.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.