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85% — доля безналичных платежей в РК

    В системе здравоохранения РК сократят количество информационных систем

    В настоящее время действует 17 ИС.

    29 мая 2025 18:52, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Начата работа по их трансформации — в дальнейшем будет использоваться только 8 систем. С декабря этого года будет запущено Единое хранилище медицинских данных. Оно позволит сохранять полную историю здоровья гражданина — обращения, анализы, снимки, прививки, аллергии и другое. Как отметил вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов, это удобно и для пациентов — они смогут получить доступ ко всей информации в одном месте, своевременно контролировать свое здоровье и принимать профилактические меры.

    «Модернизируется система управления ресурсами здравоохранения. Она позволит обеспечить прозрачность использования средств медицинскими организациями. В этом году начата работа по цифровому мониторингу состояния здоровья детей — будут учитываться данные о прививках, психофизическом развитии, слухе. Также ведется мониторинг здоровья беременных женщин, матерей и граждан, находящихся на динамическом наблюдении», — сказал спикер.

    Кроме того, в 9 регионах страны запущена единая система оплаты медицинских услуг. В июне система охватит всю страну.

    Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.

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