Казахстанские студенты завоевали 3 призовых места на Huawei ICT Competition 2024-2025

Huawei ICT Competition — одно из самых масштабных ИКТ-соревнований в мире.

Казахстанские студенты уверенно заявили о себе на мировой арене: три команды из Казахстана завоевали золото, серебро и бронзу в финале крупнейшего международного конкурса Huawei ICT Competition 2024-2025, прошедшего в Шэньчжэне. В этом году конкурс объединил более 210 000 студентов и преподавателей из 2 000 вузов и колледжей из более чем 100 стран. В глобальный финал вышло 179 команд из 48 стран и регионов, соревновавшихся в трех ключевых направлениях — Network, Cloud и Computing, а также в категориях программирования и инновационных решений.

Все три команды, представлявшие Казахстан, завоевали международное признание и стали вдохновляющим примером для тысяч студентов, стремящихся построить карьеру в сфере ИКТ.

— 1 место в категории Network Track: Виктория Калашникова (КБТУ), Дамир Абдуганиев (АУЭС), Искандер Сагинбек (КБТУ).

— 2 место в Computing Track: Тахмина Шалбай (AIU), Закир Даулбаев и Аманжан Сабыргали (АУЭС).

— 3 место в Cloud Track: Анида Миталипова (Astana IT University), Жансулу Кунтас (КазНУ), Руслан Танатар (Yessenov University).

Победителей поздравил Болат Усенов, советник посла Казахстана в Китае. Он встретился со студентами, обсудил с ними развитие цифровых профессий и поделился личным дипломатическим опытом. На церемонии закрытия именно он вручил награду команде, занявшей первое место в категории Network Track.

В рамках финала также прошел международный саммит AI Accelerating Education Transformation Summit, посвященный роли искусственного интеллекта в образовании. Казахстан на саммите представила Айгуль Изденова, представитель Фонда Науки при МНВО РК. Она презентовала национальный проект AI-SANA, направленный на интеграцию ИИ в образовательные программы, развитие инноваций среди молодежи и создание отраслевых ИИ-проектов.

«AI-SANA — это шаг к будущему, где казахстанские студенты становятся не просто пользователями технологий, а их создателями. Мы гордимся тем, как ярко они представили страну на мировой сцене», — отметила Айгуль Изденова.

Успех казахстанских студентов стал возможен благодаря работе программы Huawei ICT Academy, которая активно развивается в стране при участии университетов и преподавателей. Компания Huawei также объявила о внедрении ИИ на платформе Huawei ICT Academy Intelligent Platform, которая сделает обучение более эффективным и доступным для студентов и преподавателей. Это важный шаг в направлении цифровизации образования.

«Эта победа — результат системной работы. Мы создаем экосистему, где молодые таланты получают доступ к лучшим международным возможностям. И это только начало», — подчеркнула Жазира Камашбек, менеджер по развитию экосистемы талантов Huawei в Казахстане.

«Наши студенты достойно справились со всеми вызовами — от сложных заданий до жесткой конкуренции. Они действительно готовы формировать цифровое будущее Казахстана», — добавил Темирлан Жаксалыков, инструктор команды по Network Track.

Напомним — 31 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.