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    Запущен пилотный проект по оказанию ряда госуслуг на единой платформе

    Также утвержден алгоритм взаимодействия государственных органов при реализации пилотного проекта, запущенного в Шымкенте и в Карагандинской области.

    27 мая 2025 13:52, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Подписан совместный приказ Минтруда, Министерства науки и высшего образования, Минпросвещения, Министерства промышленности и строительства, Минтуризма и МЦРИАП о запуске пилотного проекта по оказанию некоторых госуслуг в сферах образования, соцзащиты населения, жилищных отношений и т. д. Совместный приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года и действует в течение года, передает Zakon.kz.

    В частности, пилотный проект охватывает оказание следующих госуслуг:

    — Предоставление общежития обучающимся в организациях высшего или послевузовского образования
    — Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций высшего образования
    — Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью
    — Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах
    — Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования
    — Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования
    — Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
    — Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего образования
    — Субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде
    — Назначение жилищной помощи
    — Выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам на единой цифровой платформе Министерства труда и социальной защиты населения РК 

    Указанные госуслуги оказываются на цифровой платформе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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