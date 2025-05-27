Запущен пилотный проект по оказанию ряда госуслуг на единой платформе

Также утвержден алгоритм взаимодействия государственных органов при реализации пилотного проекта, запущенного в Шымкенте и в Карагандинской области.

Подписан совместный приказ Минтруда, Министерства науки и высшего образования, Минпросвещения, Министерства промышленности и строительства, Минтуризма и МЦРИАП о запуске пилотного проекта по оказанию некоторых госуслуг в сферах образования, соцзащиты населения, жилищных отношений и т. д. Совместный приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года и действует в течение года, передает Zakon.kz.

В частности, пилотный проект охватывает оказание следующих госуслуг:

— Предоставление общежития обучающимся в организациях высшего или послевузовского образования

— Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций высшего образования

— Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью

— Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах

— Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования

— Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования

— Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

— Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего образования

— Субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде

— Назначение жилищной помощи

— Выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам на единой цифровой платформе Министерства труда и социальной защиты населения РК

Указанные госуслуги оказываются на цифровой платформе Министерства труда и социальной защиты населения РК.