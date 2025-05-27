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    Болле 5 тыс. мошеннических объявлений заблокировано на маркетплейсах РК

    Еще 7 тысяч подозрительных аккаунтов на проверке.

    27 мая 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Прокуратура Алматинской области в рамках заключенного меморандума с представителями крупных онлайн-платформ (Крыша.kz, Kolesa.kz, Olx.kz) непрерывно обменивается информацией по противодействию интернет-мошенничеству. В результате совместной работы выявлено и заблокировано свыше 5 тысяч аккаунтов с признаками мошеннической активности, передает Kazpravda.kz.

    Эти аккаунты, в большей степени, связаны с посуточной арендой жилья, продажей недвижимости в Алматы и области, продажей автомобилей по заведомо заниженной цене, а также доставкой автозапчастей из-за рубежа. При этом злоумышленники использовали поддельные фотографии не принадлежащих им объектов и просили предоплату за «бронь».  

    «Совместная работа прокуратуры и маркетплейсов способствовала формированию эффективного алгоритма взаимодействия между госорганами и частным сектором в борьбе с преступлениями в цифровой среде. Прокуратура Алматинской области продолжает работу по расширению взаимодействия с другими участниками цифровой экосистемы, включая телекоммуникационные и финансовые организации», — пояснили в ведомстве.

    Также в надзорном органе призвали граждан быть бдительными при совершении онлайн-сделок и обязательно проверять достоверность объявлений на цифровых платформах.

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