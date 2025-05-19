«Robotek Grand Tournament» – страновой IT-бренд Казахстана

Главный Кубок чемпионата – «Ел кубогі» – впервые остался в Астане.

В Астане завершился международный чемпионат «Robotek Grand Tournament», который вновь подтвердил миссию странового IT-бренда Казахстана. Все регламенты чемпионата — авторские, являются отечественными интеллектуальными технологиями. На старт престижного чемпионата вышли победители областных турниров из 17 регионов. Более 350 школьников в нескольких возрастных группах от 9 до 17 лет соревновались за золото в семи категориях.

В 2025 году «Robotek Grand Tournament» продолжил международное масштабирование. Впервые на казахстанский чемпионат приехали представители США, в Астану прилетели успешные команды юных робототехников из Болгарии, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана (всего более 25 зарубежных делегаций).

Главный Кубок чемпионата — «Ел кубогі» — впервые остался в Астане.

Ережеп Ернұр и Кабдуллов Аслан получили гранты Школы информационных технологий и инженерии Казахстанско-Британского Технического Университета. А Дмитрий Полежаев (Урджарский район Абайской области) — стал студентом Алматинского университета энергетики и связи.

Звание «Лучшая сельская команда» увезли в Карасайский район Алматинской области Айгерим Абуханова и Ерсултан Касим. Кубок «Лучшая зарубежная команда» во второй раз улетел в узбекский Чирчик. Лучшее инженерное решение продемонстрировали Еркежан Хуандаг и Азамат Адай улы из Астаны.

На полях «Robotek Grand Tournament» также подписаны меморандумы о сотрудничестве с образовательными центрами «Robotiks» из болгарской Варны и RobotX Academy из молдавской столицы.