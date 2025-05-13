Казахстан делится IT-опытом с Таджикистаном

В рамках программы Tech Orda, реализуемой международным технопарком Astana Hub, 100 граждан Республики Таджикистан успешно завершили ИТ-обучение.

Программа, направленная на развитие ключевых навыков в IT-сфере, проводилась в аккредитованных школах Казахстана - QWANT LIMITED, Outpere, MENTORY EDUCATION LIMITED, JustCode и Cyberlabs. Курс охватывал востребованные направления, такие как веб-разработка, кибербезопасность, Python, FullStack-разработка, C# и Data Science. Полученные знания дают выпускникам реальные инструменты для начала карьеры в цифровой экономике.

«Обучение граждан Таджикистана в рамках Tech Orda стало важным примером того, как образовательные инициативы Казахстана могут способствовать развитию цифровых навыков в регионе. С момента запуска программы в 2021 году мы предоставили более 9 000 грантов, а в 2024 году количество заявок превысило 35 000, что говорит о высоком интересе к качественному IT-образованию. Такие проекты открывают новые карьерные возможности для молодежи и укрепляют международное сотрудничество в сфере технологий и инноваций», – отметил Азиз Тлеумуратов, управляющий директор Astana Hub.

Одной из школ-участниц стала nFactorial School, где прошло обучение 17 студентов из Таджикистана. Программа длилась девять месяцев и включала два модуля: основы программирования на Java и веб-разработку на JavaScript с использованием библиотеки React. Обучение строилось на самостоятельном изучении заранее подготовленных материалов, регулярных онлайн-занятиях с менторами и выполнении практических заданий.

«Несмотря на высокую загруженность и интенсивный темп, студенты проявили отличную вовлеченность. К окончанию курса они уверенно писали код на двух языках и начали воспринимать программирование как доступную и реализуемую профессию. Участие в программе стало для нас важным шагом: мы получили обратную связь, поняли, как адаптировать методику под международную аудиторию, и убедились в эффективности нашего подхода за пределами Казахстана», – подчеркнула Улжан Аменова, программный менеджер nFactorial School.

Tech Orda – это государственная программа, направленная на развитие IT-образования в Казахстане. Она предоставляет гранты до 600 000 тенге студентам, обучающимся в аккредитованных частных IT-школах страны. Программа ориентирована на граждан Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет и реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.