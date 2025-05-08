Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление онлайн

Новый функционал появился на портале eGov.

Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление в учебном заведении, не выходя из дома. Для этого достаточно подать заявку через портал eGov.kz. Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения.

Ранее процедура восстановления была сложной и требовала личного присутствия. Кандидатам необходимо было подать заявление в учебное заведение и собрать обширный пакет документов, включая удостоверение личности, транскрипт, характеристику с места службы, фотографии, копию военного билета и другие бумаги.

Теперь процесс стал проще: заявление подается онлайн, а большинство необходимых документов автоматически загружается из государственных баз данных. Важно отметить, что заявку можно подать только в течение года с момента отчисления. Если этот срок истек, восстановление в учебном заведении будет невозможно.

Срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней. В случае положительного решения результат будет отправлен в личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.

Новая услуга была запущена при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства обороны РК.