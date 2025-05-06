13% всего интернет-трафика генерируют соцсети. Какие из них популярны в Казахстане?

Объем данных, генерируемых в интернете, растет из года в год.

90% данных в интернете было создано за последние два года. Для сравнения: в 2010 году объем сгенерированного контента в интернете (созданного, скопированного, запечатленного, потребленного) составил 2 Зб (зеттабайт), или 2,2 млрд Гб (гигабайт). Уже в 2024-м объем сгенерированных данных в интернете составил 147 Зб, а в 2025 году, по прогнозу, он может достигнуть 181 Зб, или 199 трлн Гб, всего за один год, передает Ranking.kz.

Более половины сгенерированного интернет-трафика приходится на видео. Основные поставщики видео — социальные сети, которые переполнены видеоконтентом. Так, TikTok полностью основан на видео и продолжает увеличивать свою базу из года в год. 51% контента на Facebook также состоит из видео. В целом на социальные сети (общение, посты, фото) приходится 12,7% от всего мирового трафика данных. На видео, соцсети и игры (9,9%) совокупно приходится три четверти сгенерированного интернет-трафика.

Самыми посещаемыми интернет-сайтами в мире, по данным Similarweb, являются Google.com, Youtube.com и Facebook.com, где Google — поисковая система, Youtube — видеохостинг, а Facebook — социальная сеть. Сразу 5 из 10 самых посещаемых сайтов в мире — социальные сети. Всего в топ-50 самых посещаемых сайтов вошли 9 социальных сетей. Лидирует Facebook, следом идут Instagram, X, WhatsApp, Reddit, TikTok, LinkedIn, Pinterest и VK. Наибольшая средняя продолжительность визита — у X (12 минут 27 секунд), WhatsApp (11 минут 51 секунда) и Facebook (10 минут 50 секунд), наименьшая — у TikTok (лишь 4 минуты 12 секунд).

В Казахстане, по данным DataReportal, на начало текущего года было зарегистрировано 15,7 млн активных пользователей социальных сетей — на 11,2% больше, чем годом ранее. 81,5% всех пользователей соцсетей использовали хотя бы одну социальную сеть в январе 2025 года. Более половины пользователей соцсетей — мужчины (55,8%). Соответственно, на женщин пришлось 44,2%. Больше всего активных пользователей насчитывается у TikTok и Instagram — 15,7 млн и 12,4 млн соответственно. При этом численность активных пользователей практически не влияет на веб-трафик и переходы на сторонние сайты.

Социальной сетью, которая генерирует больше всего трафика в Казахстане, является Pinterest: на эту соцсеть приходится 36% веб-трафика, поступающего на сторонние сайты посредством кликов или нажатий на ссылки, опубликованных на платформе социальной сети. Следом идут Facebook (13,9%), X (10,4%), VK (9,8%), Instagram (8,6%) и Reddit (4,2%).