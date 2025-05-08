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350 млрд тг — объем оказанных услуг связи в РК в январе-марте 2025 года

    «Красные кнопки» установили на таможенных постах Казахстана

    Комитет государственных доходов МФ РК продолжает повышение качества оказываемых государственных услуг.

    8 мая 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    На всех таможенных постах и в центрах таможенного оформления размещена «красная кнопка» — QR-код, отсканировав который, граждане и участники внешнеэкономической деятельности могут напрямую обратиться к председателю КГД с описанием возникшей проблемы. Инструмент разработан для оперативного реагирования на затруднения, возникающие при получении таможенных услуг, а также для исключения случаев некорректного поведения со стороны работников, передает Liter.kz.

    Форма обращения проста и интуитивно понятна, ее можно заполнить за несколько минут. При необходимости пользователь может оставить обращение анонимно.

    «Мы стремимся к открытому и честному диалогу с гражданами и бизнес-сообществом. Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования», — отметили в ведомстве.

    В КГД призвали всех, кто столкнулся с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием, воспользоваться этой возможностью.

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