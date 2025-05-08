«Красные кнопки» установили на таможенных постах Казахстана

Комитет государственных доходов МФ РК продолжает повышение качества оказываемых государственных услуг.

На всех таможенных постах и в центрах таможенного оформления размещена «красная кнопка» — QR-код, отсканировав который, граждане и участники внешнеэкономической деятельности могут напрямую обратиться к председателю КГД с описанием возникшей проблемы. Инструмент разработан для оперативного реагирования на затруднения, возникающие при получении таможенных услуг, а также для исключения случаев некорректного поведения со стороны работников, передает Liter.kz.

Форма обращения проста и интуитивно понятна, ее можно заполнить за несколько минут. При необходимости пользователь может оставить обращение анонимно.

«Мы стремимся к открытому и честному диалогу с гражданами и бизнес-сообществом. Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования», — отметили в ведомстве.

В КГД призвали всех, кто столкнулся с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием, воспользоваться этой возможностью.