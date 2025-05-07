Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-марте 2025 года

Темпы роста телеком-рынка остаются на уровне 8%. Сколько заработали операторы?

Январь–март 2025

По данным Бюро национальной статистики РК, в январе-марте 2025 года объем оказанных услуг связи в Казахстане составил 350,37 млрд тенге, что на 8% больше объема услуг связи в Казахстане в январе-марте 2024 года.

Объем услуг местной телефонной связи за анализируемый период составил 6,8 млрд тенге, что примерно на 7% меньше объема аналогичного периода 2024 года (здесь и далее); услуг сети интернет — 203 млрд тенге (на 23% больше); услуг сотовой связи — 53,8 млрд тенге (-8%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 55,6 млрд тенге (-13%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 89,2% всего рынка телекоммуникаций республики – это новый абсолютный максимум за всю историю наблюдений.

Март 2025

Услуг связи в марте 2025 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 117,3 млрд тенге, что на 6% больше объема услуг связи в марте 2024 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в марте 2025 года составила 1,21 млрд тенге против 1,28 млрд тенге годом ранее (-6%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,26 млрд тенге (-7%). От услуг интернета операторы выручили почти 68,6 млрд тенге (+24%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,6 млрд тенге (+8%); от услуг мобильной связи — 19,1 млрд (-3%); от прочих телекоммуникационных услуг — 17,1 млрд тенге против 22 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (-22%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В марте 2025 года число абонентов фиксированного интернета составило 3,24 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 100,3%), абонентов сотовой связи — 26,32 млн единиц (99,9%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосному интернету — 18,58 млн единиц (-0,5%). Таким образом, уровень проникновения широкополосного интернета среди абонентов мобильной связи оставил 70,6%.

Самое главное

В целом, март 2025-го, как и февраль, оказался достаточно слабым для телекома. Темпы роста рынка телекоммуникаций находятся на многолетних минимумах.