Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-марте 2024 года

Выручка операторов за первый квартал текущего года составила 325,8 млрд тенге.

Январь–март 2024

По данным Бюро национальной статистики РК, за первый квартал 2024 года казахстанские операторы связи заработали 325,83 млрд тенге, что на 21% больше объема услуг связи в Казахстане в январе–марте 2023 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–марте составил 7,3 млрд тенге, что примерно на 3% ниже объема аналогичного периода 2023 года (здесь и далее); услуги сети интернет — 156,2 млрд тенге (+37%), услуг сотовой связи — 66,9 млрд тенге (+8%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 63,8 млрд тенге (+11%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» продолжает наращивать долю и концентрирует в себе уже 88% всего рынка телекоммуникаций республики.

Март 2024

Услуг связи в марте 2024 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 110,1 млрд тенге, что на 26% больше объема марта 2023 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в марте 2024 года составила 1,28 млрд тенге против 1,44 млрд тенге годом ранее (-11%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,42 млрд тенге (-5%). От услуг интернета операторы выручили 52,7 млрд тенге (+43%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,3 млрд тенге против 3,8 млрд тенге годом ранее (+13%); от услуг мобильной связи — 22,5 млрд (+7%); от прочих телекоммуникационных услуг — 21,9 млрд тенге против 17,8 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (+23%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В марте 2024 года число абонентов фиксированного интернета находилось на отметке 3,092 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 105,3%), абонентов сотовой связи — 25,43 млн единиц (103,2%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 17,94 млн единиц (104,4%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 70,54%.

Самое главное

К концу года доля трех сегментов телекома (услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги) может достигнуть 90% от всего рынка.