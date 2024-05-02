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  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
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Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-марте 2024 года

Выручка операторов за первый квартал текущего года составила 325,8 млрд тенге.

2 мая 2024 10:01, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Связь

Январь–март 2024

По данным Бюро национальной статистики РК, за первый квартал 2024 года казахстанские операторы связи заработали 325,83 млрд тенге, что на 21% больше объема услуг связи в Казахстане в январе–марте 2023 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–марте составил 7,3 млрд тенге, что примерно на 3% ниже объема аналогичного периода 2023 года (здесь и далее); услуги сети интернет — 156,2 млрд тенге (+37%), услуг сотовой связи — 66,9 млрд тенге (+8%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 63,8 млрд тенге (+11%).

Структура доходов от услуг связи в Казахстане в январе–марте 2024 года

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» продолжает наращивать долю и концентрирует в себе уже 88% всего рынка телекоммуникаций республики.

Март 2024

Услуг связи в марте 2024 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 110,1 млрд тенге, что на 26% больше объема марта 2023 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в марте 2024 года составила 1,28 млрд тенге против 1,44 млрд тенге годом ранее (-11%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,42 млрд тенге (-5%). От услуг интернета операторы выручили 52,7 млрд тенге (+43%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,3 млрд тенге против 3,8 млрд тенге годом ранее (+13%); от услуг мобильной связи — 22,5 млрд (+7%); от прочих телекоммуникационных услуг — 21,9 млрд тенге против 17,8 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (+23%).

Доходы телекоммуникационного сектора Казахстана, помесячно, 2017–2024 гг, млрд тенге

Уровень проникновения телеком-сервисов

В марте 2024 года число абонентов фиксированного интернета находилось на отметке 3,092 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 105,3%), абонентов сотовой связи — 25,43 млн единиц (103,2%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 17,94 млн единиц (104,4%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 70,54%.

Самое главное

К концу года доля трех сегментов телекома (услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги) может достигнуть 90% от всего рынка.

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