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34 место занял Казахстан в IMD World Digital Competitiveness 2024

    Казахстан укрепил позиции в глобальном цифровом рейтинге IMD

    Рейтинг оценивает способность стран развивать и применять цифровые технологии для ускорения экономической трансформации и повышения качества жизни граждан.

    24 апреля 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    По данным международного рейтинга IMD World Digital Competitiveness 2024, Казахстан занял 34 место среди 67 стран мира, подтвердив свои позиции в сфере цифровой конкурентоспособности, передает Zakon.kz.

    По основным направлениям у Казахстана:

    — Знания и человеческий капитал — 33 место (цифровые навыки, подготовка кадров, наука).
    — Технологическое развитие — 46 место (регуляторика, инвестиции, инфраструктура).
    — Готовность к будущему — 27 место (гибкость бизнеса, eGov, адаптация ИТ).

    Сильные стороны Казахстана:

    — Высокая готовность к запуску цифровых бизнесов.
    — Активное внедрение электронных госуслуг.
    — Развитие телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры.

    Приоритетные направления работы:

    — Развитие цифровых навыков и ИИ-образования (программы AI People, AI Qyzmet, Tomorrow School).
    — Усиление нормативной базы в сфере ИИ и защиты персональных данных.
    — Строительство дата-центров, запуск цифровых платформ и экосистемы для стартапов.

    Казахстан последовательно выстраивает инфраструктуру «цифрового государства» — от образовательных программ и суперЦОНов до национальной платформы ИИ и регионального лидерства в Центральной Азии.

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