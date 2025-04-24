Казахстан укрепил позиции в глобальном цифровом рейтинге IMD
Рейтинг оценивает способность стран развивать и применять цифровые технологии для ускорения экономической трансформации и повышения качества жизни граждан.
По данным международного рейтинга IMD World Digital Competitiveness 2024, Казахстан занял 34 место среди 67 стран мира, подтвердив свои позиции в сфере цифровой конкурентоспособности, передает Zakon.kz.
По основным направлениям у Казахстана:
— Знания и человеческий капитал — 33 место (цифровые навыки, подготовка кадров, наука).
— Технологическое развитие — 46 место (регуляторика, инвестиции, инфраструктура).
— Готовность к будущему — 27 место (гибкость бизнеса, eGov, адаптация ИТ).
Сильные стороны Казахстана:
— Высокая готовность к запуску цифровых бизнесов.
— Активное внедрение электронных госуслуг.
— Развитие телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры.
Приоритетные направления работы:
— Развитие цифровых навыков и ИИ-образования (программы AI People, AI Qyzmet, Tomorrow School).
— Усиление нормативной базы в сфере ИИ и защиты персональных данных.
— Строительство дата-центров, запуск цифровых платформ и экосистемы для стартапов.
Казахстан последовательно выстраивает инфраструктуру «цифрового государства» — от образовательных программ и суперЦОНов до национальной платформы ИИ и регионального лидерства в Центральной Азии.