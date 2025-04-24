Казахстан укрепил позиции в глобальном цифровом рейтинге IMD

Рейтинг оценивает способность стран развивать и применять цифровые технологии для ускорения экономической трансформации и повышения качества жизни граждан.

По данным международного рейтинга IMD World Digital Competitiveness 2024, Казахстан занял 34 место среди 67 стран мира, подтвердив свои позиции в сфере цифровой конкурентоспособности, передает Zakon.kz.

По основным направлениям у Казахстана:

— Знания и человеческий капитал — 33 место (цифровые навыки, подготовка кадров, наука).

— Технологическое развитие — 46 место (регуляторика, инвестиции, инфраструктура).

— Готовность к будущему — 27 место (гибкость бизнеса, eGov, адаптация ИТ).

Сильные стороны Казахстана:

— Высокая готовность к запуску цифровых бизнесов.

— Активное внедрение электронных госуслуг.

— Развитие телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры.

Приоритетные направления работы:

— Развитие цифровых навыков и ИИ-образования (программы AI People, AI Qyzmet, Tomorrow School).

— Усиление нормативной базы в сфере ИИ и защиты персональных данных.

— Строительство дата-центров, запуск цифровых платформ и экосистемы для стартапов.

Казахстан последовательно выстраивает инфраструктуру «цифрового государства» — от образовательных программ и суперЦОНов до национальной платформы ИИ и регионального лидерства в Центральной Азии.