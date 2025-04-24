В правительстве рассмотрели развитие газовой отрасли

Особое внимание уделено вопросу обновления научной базы в исследовании недр и оцифровке геологической информации для эффективного привлечения инвесторов.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос развития и цифровизации газовой отрасли. С докладом выступил министр энергетики Ерлан Аккенженов. О реализуемых проектах в газовой сфере доложил председатель правления компании QazaqGaz Санжар Жаркешов, о цифровизации отрасли — первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин.

По данным Министерства энергетики, за 2024 год добыча газа в стране составила 59 млрд м3, 85% от общего объема пришлось на долю трех крупных месторождений — Карачаганак, Тенгиз и Кашаган. Производство товарного газа достигло 28,7 млрд м3. Ерлан Аккенженов доложил, что план на 2025 год установлен на уровне 29,4 млрд м3.

Премьер-министр акцентировал внимание на сохранении мировой тенденции роста потребления природного газа как наиболее экологичного вида углеводородного топлива. Даже в странах, ориентированных на декарбонизацию, газ продолжает оставаться базовой и резервной генерацией, обеспечивает устойчивость энергосистем. Олжас Бектенов подчеркнул, что в Казахстане газ является социально значимым ресурсом, влияющим на качество жизни граждан, обеспечение устойчивости экономики и развитие регионов.

«Глава государства неоднократно подчеркивал важность развития газовой отрасли и поручил обеспечить надежное газоснабжение населения, модернизировать инфраструктуру и расширить разведку новых месторождений. Наша страна обладает значительным газовым потенциалом. Объем подтвержденных запасов природного газа в Казахстане составляет порядка 4 трлн кубометров. Однако освоение этих ресурсов требует системного подхода, новых инвестиций, современной инфраструктуры и долгосрочной стратегии», — отметил Олжас Бектенов.

Особое внимание уделено вопросу обновления научной базы в исследовании недр и оцифровке геологической информации для эффективного привлечения инвесторов. В рамках этой работы министерствами промышленности и строительства, энергетики создается единая платформа недропользования, которая включает в себя единое окно по взаимодействию госорганов с предприятиями и цифровую карту месторождений.

Также приоритетным направлением является ускоренная реализация проектов строительства газоперерабатывающих заводов. Их ввод в эксплуатацию позволит не только повысить добавленную стоимость продукции, но и сократить зависимость от импорта газа, а также обеспечить загрузку смежных отраслей.

В целом по стране охват газификацией на сегодня достигает 62,4%. Олжас Бектенов подчеркнул, что к 2030 году планируется довести этот показатель до 65%. В настоящее время ведется реализация таких крупных проектов, как строительство второй очереди магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» и газопровода «Талдыкорган-Ушарал».

Премьер-министр дал ряд поручений:

— Министерству энергетики совместно с компаниями QazaqGaz и «КазМунайГаз» к 1 июня внести предложения по развитию и освоению новых газовых месторождений.

— Министерству промышленности и строительства совместно с Министерством энергетики до конца августа т. г. ввести в эксплуатацию единую платформу недропользования.

— Фонду «Самрук-Казына» взять под особый контроль своевременное завершение строительства газоперерабатывающих заводов на Кашагане и Жанаозене.

— Министерству энергетики в третьем квартале т. г. обеспечить принятие инвестиционного решения по ГПЗ на Карачаганаке.

— Акиматам регионов обеспечить заблаговременную подготовку и своевременное завершение запланированных работ по газификации населенных пунктов с учетом ускоренных темпов реализации проектов строительства магистральных газопроводов.

— Компании QazaqGaz совместно с Министерством энергетики до 1 августа 2026 года обеспечить цифровой учет товарного газа по всей цепочке — от производства до потребления.

— Министерству энергетики и акимам регионов в месячный срок внести предложения по автоматизации процессов распределения сжиженного газа.