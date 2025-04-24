Цифровые технологии для безопасной добычи и поставки газа внедряют в Казахстане

В сфере газовой отрасли предоставляется 74 вида государственных услуг.

В рамках цифровой трансформации газовой отрасли заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин отметил, что основная работа заключается в повышении эффективности и безопасности процессов производства и поставок газа, а также в оптимизации управления и принятия решений на основе данных. Он подчеркнул, что реализация этих целей позволит сделать отрасль более технологичной, прозрачной и устойчивой к рискам.

В сфере газовой отрасли предоставляется 74 вида государственных услуг, что свидетельствует о широкой палитре сервисов, которые уже полностью оцифрованы для удобства граждан и бизнеса. Так, например, система «Социальный кошелек» позволяет гражданам активировать ваучер посредством введения номера лицевого счета, что автоматически списывает скидку в системе QazaqGaz Aimaq. Это упрощает и ускоряет процесс оплаты, а также предоставляет преимущества, такие как автоматическое начисление ваучеров и получение квитанций со скидкой. Уже активировано 6 тыс. ваучеров в пилотных регионах.

Совместно с Министерством энергетики и QazaqGaz Aimaq значительно упрощен процесс получения технических условий благодаря переходу на цифровые платформы eGov и eGov mobile. Министр отметил, что теперь заявители могут подавать документы онлайн, что снизило количество шагов на 81%, а количество входящих документов — на 63%. Годовой охват составляет более 2,3 млн абонентов, а также около 100 тыс. заявок. Ведется работа по внедрению ИИ-агента, который будет помогать гражданам при оформлении и подаче заявок на получение технических условий. Благодаря этому ожидается снижение ошибок в заявках с 30% до 5%, что повысит качество и ускорит процесс рассмотрения. Реализация этого проекта запланирована на 2025–2026 годы, он охватит более 2,3 млн абонентов.

В Astana Hub реализуется 14 проектов, связанных с газовой отраслью. Среди них — виртуальные симуляторы месторождений с ИИ-аналитикой, системы мониторинга компрессоров, цифровые двойники, БПЛА для инспекции и платформы автоматизации бизнес-процессов. За 2024 год общий доход составил 1,2 млрд тенге, а с начала работы — 3,8 млрд тенге. Также было создано около 100 рабочих мест.

Министр отметил, что сегодня в мире применяются такие технологии, как интернет вещей, цифровые двойники, дроны и роботизированные системы. В Нидерландах и ОАЭ активно используют дроны и цифровые двойники, а в Канаде и США — IoT и сенсорные сети для мониторинга трубопроводов и оборудования. По прогнозам MarketsandMarkets, объем рынка ИИ в газовой отрасли к 2030 году вырастет примерно до $4-5 млрд. Каныш Тулеушин подчеркнул, что, опираясь на казахстанские и мировые практики, рекомендуется активно внедрять ИИ и цифровые двойники для повышения эффективности и снижения аварийности, развивать интеграцию IoT и сенсорных систем для мониторинга состояния инфраструктуры, а также продолжать цифровизацию процессов с помощью ИИ-агентов и автоматизированных сервисов для улучшения качества обслуживания граждан и бизнеса.