SIM-карта для защиты детей от негативного контента станет доступна для всех

Sim Kids автоматически блокирует пропаганду суицида, порнографии, наркотиков, онлайн-казино и иных интернет-угроз.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал о предпринимаемых мерах по защите прав детей и созданию благоприятных условий для их гармоничного развития. Он напомнил, что по его поручению выработаны предложения в Комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы, для ограждения несовершеннолетних от опасного влияния деструктивного контента в интернете, которые сейчас находятся в правительстве, передает Kazpravda.kz.

«Со своей стороны мы уже приступили к их реализации. Так, в Алматы прокуратурой совместно с оператором связи Tele 2/Altel запущен пилотный проект „Sim Kids“. Это специальная детская SIM-карта, оснащенная функциями защиты от пропаганды суицида, порнографии, наркотиков, онлайн-казино и иных интернет-угроз. С помощью этой карты родители смогут видеть, какие приложения использует ребенок, ограничивать доступ к опасным сайтам, а также дозваниваться, даже если устройство переведено в беззвучный режим. Проект вызвал большой интерес среди родителей. После завершения тестирования детская SIM-карта станет доступна для всех, — отметил генпрокурор, добавив, что работа по созданию безопасной среды для детей должна идти на опережение. — Ребенок должен быть защищен в цифровом пространстве от вовлечения в опасные игры суицидального характера, лудоманию, а также от любого негативного контента, способного нанести вред психике и исказить родительские ориентиры в его воспитании. Важно помнить, что безопасность ребенка начинается с внимания в семье. Взрослым стоит быть чуткими к изменениям в настроении детей, их кругу общения и увлечениям».