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    Кыргызстан запустил «цифровой сом» в пилотном режиме

    Новый проект указан в подписанном президентом Садыром Жапаровым конституционном законе «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики"».

    18 апреля 2025 07:01, Profit.kz
    Рубрики: Соседи

    Конституционным законом предусматривается норма о том, что Национальный банк Кыргызской Республики обладает исключительным правом проведения эмиссии (выпуска) цифрового сома, установления порядка его выпуска и обращения, а также организации и обеспечения функционирования платформы цифрового сома, передает Sputnik.

    Законом предусматриваются следующие нормы:

    - цифровой сом – национальная валюта Кыргызской Республики в цифровой форме, являющаяся законным платежным средством на территории Кыргызской Республики;
    - цифровой сом выпускается в обращение в цифровой форме на специализированной платформе;
    - оператором платформы цифрового сома является Национальный банк;
    - платформа цифрового сома представляет собой технологическую и программную инфраструктуру для эмиссии (выпуска), учета и распространения цифрового сома.

    У Нацбанка свои задачи:

    - разрабатывает и утверждает для банков и иных лиц, поднадзорных Национальному банку, правила проведения платежей на платформе оператора цифрового сома;
    - определяет признаки криптозащиты для обеспечения безопасности цифрового сома и предотвращения мошеннических сделок и операций с ним;
    - осуществляет иные функции и полномочия в сфере функционирования платформы цифрового сома в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о платежной системе.

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