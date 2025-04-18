Кыргызстан запустил «цифровой сом» в пилотном режиме
Новый проект указан в подписанном президентом Садыром Жапаровым конституционном законе «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики"».
Конституционным законом предусматривается норма о том, что Национальный банк Кыргызской Республики обладает исключительным правом проведения эмиссии (выпуска) цифрового сома, установления порядка его выпуска и обращения, а также организации и обеспечения функционирования платформы цифрового сома, передает Sputnik.
Законом предусматриваются следующие нормы:
- цифровой сом – национальная валюта Кыргызской Республики в цифровой форме, являющаяся законным платежным средством на территории Кыргызской Республики;
- цифровой сом выпускается в обращение в цифровой форме на специализированной платформе;
- оператором платформы цифрового сома является Национальный банк;
- платформа цифрового сома представляет собой технологическую и программную инфраструктуру для эмиссии (выпуска), учета и распространения цифрового сома.
У Нацбанка свои задачи:
- разрабатывает и утверждает для банков и иных лиц, поднадзорных Национальному банку, правила проведения платежей на платформе оператора цифрового сома;
- определяет признаки криптозащиты для обеспечения безопасности цифрового сома и предотвращения мошеннических сделок и операций с ним;
- осуществляет иные функции и полномочия в сфере функционирования платформы цифрового сома в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о платежной системе.