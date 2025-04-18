Радиофобы требуют убрать мачту 5G в Астане

Состоялась встреча акима Жениса Касымбека с жителями столицы.

Жительница одного из элитных районов Астаны заявила, что в феврале в сквере было установлено антенно-мачтовое сооружение 5G. Она пришла на встречу с просьбой убрать антенну, передает Zakon.kz.

«Непонятно, на каком основании это было сделано, потому что мы обращались, большинство жителей против. В прошлом году вы обещали, что оно не будет установлено без учета мнения жителей, без опроса легитимного. Тем не менее оно было установлено. Мы просим удалить мачту с этой локации», — попросила она и добавила, что по соседству есть уже три подобные мачты, и связь у них прекрасная.

Подробнее о том, почему не стоит опасаться базовых станций сотовой связи, читайте в нашем материале.

Однако Женис Касымбек сообщил, что 90% жителей не возражают и выступают за улучшение качества интернета.

«Я вас могу заверить, что большинство ваших соседей настаивают и требуют улучшения. Конкретно по этой мачте четкие ответы я вам не дам. Таких мачт немало в городе. Если это избыточная и необходимости не было, то тогда я с вами соглашусь. Если действительно качество связи, мобильный интернет, другой связи страдает, и есть необходимость в установке этих технических приборов, то, наверное, надо другую часть жителей тоже слушать. Конкретно по вашей мачте буду разбираться», — пообещал аким Астаны.

Еще в 2023 году в Астане насчитывалось 67 проблемных локаций, где качество связи было очень плохим. Тогда экс-глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщил, что исправить ситуацию мешают радиофобы.

А однажды в Казнете даже продавали крем от «5G излучения» …