Казахстан замкнул топ-10 стран по развитию онлайн-услуг

Наша страна обошла Китай, США, ОАЭ и другие развитые государства.

Цифровизация услуг в РК охватывает множество отраслей. Отдельно можно отметить качество и скорость перехода в онлайн-формат госуслуг, причем такая динамика сохраняется не первый год. Так, сегодня доля государственных услуг, доступных в электронном формате, составляет весомые 93%, из них 90,8% можно получить на платформе eGov Mobile. По данным Ranking.kz, по итогам 2024 года одни из самых популярных онлайн-госуслуг — информациея о поступлении и движении средств вкладчика ЕНПФ, а также сведения о пенсионных накоплениях.

Услуги в рамках ЕНПФ можно получить как через eGov, так и через цифровые сервисы ЕНПФ. За два месяца 2025 года ЕНПФ оказал около 13,7 млн услуг. Из общего количества оказанных услуг более 4,8 млн было проведено в электронном формате, 8,6 млн — в автоматическом. Таким образом, суммарная доля услуг, оказанных в онлайн-формате, составила 98,6% от общего количества. Это превышает общие показатели по всем государственным услугам в электронном формате (уже упомянутые 93%).

Напомним: все пенсионные счета открываются в ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса. Также автоматически начисляются целевые требования и целевые накопления участникам программы «Нацфонд — детям».

По-прежнему самой популярной услугой в ЕНПФ остается получение выписки с индивидуального пенсионного счета, условного пенсионного счета, а также целевого накопительного счета в рамках реализации программы «Нацфонд — детям». С начала года с ИПС, УПС и ЦНС было выдано около 5,4 млн выписок, из которых более 4,4 млн — в электронном виде, более 865 тыс. — в автоматическом режиме.

Помимо получения выписки, в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении вкладчики имеют возможность в режиме 24/7 в любой точке мира воспользоваться следующими услугами:

— внесение изменений и дополнений в свои реквизиты;

— получение справки о наличии счетов;

— подача заявления о назначении пенсионных выплат в связи с установлением инвалидности I или II группы бессрочно или по добровольным пенсионным взносам;

— отслеживание статуса заявления на выплату;

— перевод части накоплений управляющим инвестиционным портфелем (УИП);

— прогнозный расчет будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора;

— составление персонального пенсионного плана.

Заметим: развитие онлайн-услуг и в целом цифровизации в РК выглядит впечатляющим и по международным оценкам. Так, согласно данным ООН, в 2024 году Казахстан вошел в топ-10 в рейтинге стран по онлайн-услугам. Рейтинг учитывал 193 страны. В первую десятку вошли Южная Корея, Дания, Эстония, Саудовская Аравия, Украина, Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия и Япония.

Страны, которые уступили Казахстану: Китай (11 место), Германия (12 место), Австралия (14 место), Нидерланды (15 место), ОАЭ (16 место), США (17 место). Тем временем отдельные страны СНГ оказались существенно ниже РК в рейтинге: Армения заняла 53 место, Россия — 56, Узбекистан — 59, Азербайджан — 67, Кыргызстан — 89, Беларусь — 97, Таджикистан — 130, Туркменистан — 172. На последние места общего рейтинга попали Эритрея, Коморские Острова и Северная Корея.