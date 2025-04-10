Рост случаев интернет-мошенничества отмечают в ЗКО

Почти на 30% выросло за три месяца число зарегистрированных фактов интернет-мошенничеств.

Звонок «из банка», покупки в фейковых интернет-магазинах, инвестиции в сомнительные проекты — наиболее распространенные виды киберпреступлений. Как отмечают в департаменте полиции ЗКО, несмотря на проводимую широкомасштабную работу в этом направлении интернет-мошенники придумывают новые, все более изощренные способы отъема денег у населения. За три месяца этого года зарегистрировано 129 фактов. Лишь каждое второе преступление раскрывается. Из завершенных 66 уголовных дел 51 — относятся к категории тяжких, передает Kazpravda.kz.

В начале этого года в ДП ЗКО создано управление по противодействию киберпреступности. В настоящее время штат укомплектован, в целях повышения финансовой и технической грамотности сотрудники подразделений прошли курсы в вузах МВД РК.

Учитывая непосредственное отношение к банковской системе преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, с банками второго уровня на территории области подготовлен меморандум. Для выявления в регионе SIM-BOX устройств создана специальная группа для оперативного обмена информацией в месенджере «WhatsApp» с сотрудниками операторов связи. В ИС «Кибернадзор» внесено 1 557 подозрительных интернет-ресурсов. С помощью электронной платформы «Антифрод-центр» на 1 024 сомнительных счетах остались заблокированными денежные средства на сумму свыше 11 млн тенге.

Основной способ противодействи киберпреступности — это профилактика, считают полицейские. На постоянной основе проводится разъяснительная работа в коллективах предприятий и организаций, посредством телеканалов и интернет-платформ.