Казахстан ведет работу с Кыргызстаном по этому проекту.

В странах ЕАЭС проводится работа по вопросу взаимного признания цифровых документов. Об этом сообщил министр цифрового развития Кыргызстана Азамат Жамангулов, передает Sputnik.

«Мы сейчас ведем с Казахстаном работу по взаимному признанию цифровых документов. Все документы наших граждан, которые имеются в приложении „Тундук“, можно будет показывать на границе с РК — они должны читаться, признаваться и приниматься как подлинные. То же самое будет на территории Кыргызстана», — рассказал Жамангулов.