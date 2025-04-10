Следите за новостями

Цифра дня

66,7 тыс. казахстанцев прошло обучение на платформе Skills Enbek

    В ЕАЭС работают над взаимным признанием цифровых документов — глава Минцифры

    Казахстан ведет работу с Кыргызстаном по этому проекту.

    10 апреля 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Соседи

    В странах ЕАЭС проводится работа по вопросу взаимного признания цифровых документов. Об этом сообщил министр цифрового развития Кыргызстана Азамат Жамангулов, передает Sputnik.

    «Мы сейчас ведем с Казахстаном работу по взаимному признанию цифровых документов. Все документы наших граждан, которые имеются в приложении „Тундук“, можно будет показывать на границе с РК — они должны читаться, признаваться и приниматься как подлинные. То же самое будет на территории Кыргызстана», — рассказал Жамангулов.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.