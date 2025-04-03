Верификации IMEI-кода смартфонов: до 100 млрд тенге поступлений в бюджет ожидают в МЦРИАП

До 25 мая бизнес и граждане могут легализовать свои устройства на портале.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса высказался о верификации IMEI-кода смартфонов. Жаслан Мадиев отметил, что казахстанцам изначально дали два месяца, чтобы они могли зарегистрировать, то есть «обелить» свои телефоны. Он же рассказал, что делать, если граждане обнаружат, что телефон их не верифицирован, передает Zakon.kz.

«Его можно зарегистрировать. В eGov откройте функцию, там все понятно написано. То есть, есть соответствующая ссылка, соответствующее окошко, где вы свой IMEI-код можете заполнить. Этот код вы можете со своего телефона считать, набрав комбинацию *#06#, сразу же выскочит код, и вы можете его вбить в соответствующее окошко», — пояснил министр.

Эта норма, по его словам, «обелит» рынок сотовых телефонов.

«Для чего такая мера делается? По информации крупных компаний-производителей смартфонов, серый рынок составляет существенную часть — около 75%. Поэтому мы полагаем, что эта норма даст возможность компаниям конкурировать на равных условиях. Граждане будут более спокойны, зная, что у них легальные телефоны, и, в-третьих, они будут растаможены законным образом, что обеспечит соответствующее поступление в бюджет: мы прогнозируем, что такие поступления должны составить дополнительных 100 млрд тенге в год от такой реформы», — резюмировал министр.