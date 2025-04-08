Yandex Qazaqstan и Kundelik запустили первый образовательный браузер для школьников

В нем можно с помощью нейросетей найти ответ на вопрос, разобраться с решением задачи по математике или сделать перевод.

Благодаря нейросетям Яндекс Браузер не только поможет школьникам находить информацию, но и сделает обучение проще и интереснее. На стартовой странице браузера можно будет воспользоваться нейроинструментами — Поиском с Нейро, ИИ-помощником по математике и Переводчиком. Скачать браузер можно бесплатно на сайте Kundelik. На портале также появилась возможность сразу находить информацию в интернете с помощью Поиска Яндекса.

С помощью Поиска с Нейро школьники смогут быстро разобраться в том или ином вопросе по разным предметам — например, когда и где родился поэт Абай или чем постоянный электрический ток отличается от переменного. Пользователь мгновенно получит один емкий ответ на вопрос на основе всех доступных знаний интернета и увидит сайты, откуда берется информация. Это позволит проверить факты и углубиться в интересующую тему. Поиск с Нейро доступен не только в браузере для школьников, но и в поисковой строке на главной странице портала Kundelik.

ИИ-помощник по математике поможет решать задачи из школьной программы 5-8 классов. Он не покажет сразу готовый ответ, а в форме диалога даст подсказки, которые помогут школьнику самому понять способ решения задачи и прийти к верному ответу — так же, как если бы с ним занимались родители или учитель.

Переводчик в браузере пригодится школьникам в изучении иностранных языков — он понимает более 100 языков, умеет работать с текстами, документами и сайтами. Перевод видео с помощью нейросетей позволит смотреть ролики на казахском и русском языках, даже если в оригинале они будут на английском, китайском, немецком, испанском, итальянском, японском или корейском. Функция доступна для роликов на популярных сервисах — например, Coursera, YouTube, VK Видео, Vimeo, Twitch.

Также специально к запуску в Яндекс Книгах появились раздел с изданиями по точным наукам и подборка книг из школьной программы по литературе. Теперь казахстанские ученики смогут найти и прочитать на сервисе произведения Абая Кунанбаева, Ыбырая Алтынсарина, Магжана Жумабаева, Султанмахмута Торайгырова, Бердибека Сокпакбаева.

«Инструменты на основе нейросетей могут стать помощниками для школьников и дать новые возможности в получении знаний. Мы видим, что сегодня около трети запросов к Поиску с Нейро в Казахстане посвящено образовательной тематике, поэтому мы стремимся предлагать еще больше удобных образовательных сценариев», — говорит Улан Кайрбеков, директор по развитию Яндекс Поиска, Yandex Qazaqstan.

«Современные тренды в образовании требуют быстрой реакции и внедрения самых современных цифровых технологий и искусственного интеллекта. Сотрудничество с Yandex Qazaqstan позволит казахстанским школьникам и учителям активно использовать передовые образовательные инструменты», — добавил Мухтар Ильясов, генеральный директор Kundelik.

Напомним — 31 октября в Алматы состоится конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.