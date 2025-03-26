Казахстанцы смогут проверить утечку своих персональных данных

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК продолжает работу по укреплению кибербезопасности и защите персональных данных.

Так, в этом году планируется создание реестра утраченных данных. Об этом сообщил председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов.

«Мы создадим такую базу, где каждый гражданин сможет ввести свои данные, к примеру, имя, фамилию, номер телефона, электронную почту. И система ему выдаст, были ли по таким данным какие-либо утечки вообще в мире», — сказал он.

По словам спикера, это важно для того, чтобы информировать граждан об обнаружении утечки. Вместе с тем, граждане смогут понять, какой объем данных уже утерян. И если к гражданину обращается незнакомец и апеллирует какими-либо сведениями, он должен понимать, что это не говорит о том, что это работник госоргана или банка, так как эти данные доступны в интернете.

Кроме того, планируется вести работу по киберстрахованию, то есть казахстанцы смогут получать страховые выплаты за утечку данных.

В этом году будут развиваться запущенные в прошлом году бесплатные порталы Citizensec.kz и Nomad Guard. Они позволяют широкому кругу населения получать необходимую информацию о том, каким способом работают мошенники, как действовать, чтобы противостоять им. Также имеются сведения для руководителей организаций, как повысить кибербезопасность и защитить персональные данные.