Возможность проверки фишинговых сайтов появится у казахстанцев

Nomad Guard — проект, направленный на повышение уровня кибергигиены казахстанцев, их осведомленности и бдительности.

С помощью этого сервиса граждане смогут узнать об утечке персональных данных, в том числе о том, какие это данные, когда и откуда они были украдены. Подробнее о проекте во время пресс-конференции в СЦК рассказал руководитель ТОО «WEB-TOTEM» Руслан Тургельдинов.

«Мы уже интегрировались с eGov. Это сделано для того, чтобы с помощью нашего сервиса никто не искал чужие персональные данные, чужие утечки. То есть, когда вы авторизуетесь с ЭЦП, уже есть ваши ИИН, ФИО, электронная почта и так далее. Именно по этим данным происходит поиск утечек, и, в случае обнаружения, придет оповещение через 1414 и мобильное приложение eGov mobile. С технической стороны мы все уже проделали, сейчас идут последние элементы тестирования», — рассказал спикер.

Также в приложении Nomad Guard будет доступна функция проверки фишинговых ссылок. В случае небезопасности ссылки будут предприняты меры по ее блокировке — как казахстанских, так и зарубежных доменных зон.

«Если ссылка ранее была в нашей базе и помечена как „фишинговая“, то ответ придет мгновенно. Если это новая ссылка, то потребуется несколько минут для ответа», — заключил Руслан Тургельдинов.