В АЗРК сделали заявление по двум крупным операторам связи из-за цен на интернет

Агентство по защите и развитию конкуренции завершило плановый анализ состояния конкуренции на рынке услуг проводного (фиксированного) интернета.

Из итогов анализа следует, что в настоящее время рынок проводного интернета характеризуется высокой концентрацией, где совокупное доминирующее положение занимают АО «Казахтелеком» и ТОО «Кар-Тел» (Beeline), передает Zakon.kz.

В ходе анализа агентством выявлены барьеры, затрудняющие доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг, а также усложняющие получение информации о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации. В агентстве считают, что разрешение указанных барьеров предоставит возможность потребителям самостоятельно выбирать альтернативного оператора услуг интернета и обеспечит получение технической информации у владельцев кабельной канализации на безвозмездной основе.

«Соответствующие рекомендации по устранению выявленных барьеров направлены в адрес уполномоченных государственных органов», — заявили в АЗРК.

В рамках анализа также изучена динамика цен операторов связи на услуги интернета. По результатам анализа в действиях АО «Казахтелеком» выявлены признаки установления монопольно высокой цены на товар. В связи с чем агентством начата процедура расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции.

Наопмним — ранее зампредседателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Болат Самбетов рассказал, что идет проверка операторов из-за резкого повышения цен на связь.