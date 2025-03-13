Новый телеком хаб в Казахстане: Казахтелеком заключил соглашение с китайскими операторами

В случае реализации проекта передача данных между Европой и Азией будет осуществляться с минимальной задержкой.

В Барселоне, в ходе конференции Mobile World Congress 2025, Казахтелеком заключил соглашения с китайскими операторами China Telecom, China Unicom и PCCW. Стороны решили создать телеком-хаб в Казахстане. Цель — обеспечить передачу данных между Европой и Азией с минимальной задержкой в 74 мс. Хаб станет драйвером сегмента Business-to-Operators без нагрузки на госбюджет, передает Sputnik.

Важную роль в проекте сыграет транскаспийская волоконно-оптическая линия связи по маршруту «Казахстан — Азербайджан», о создании которой ведутся переговоры в настоящее время.