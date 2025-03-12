Минюст РК активно использует искусственный интеллект в проектах цифровизации

Достигнуты договоренности о развитии ИИ в сфере праворазъяснения и законотворчества под кураторством Минюста.

Министерство юстиции продолжает уделять особое внимание вопросам цифровизации отраслей органов юстиции. В рамках программы «Digital Justice» (Цифровая юстиция) принят ряд мер по цифровизации основной деятельности, обеспечивающих повышение качества и доступности услуг с экономией финансовых и временных затрат граждан.

К примеру, на базе мобильного приложения ZanKomegi разработан чат-бот с искусственным интеллектом для правового консультирования граждан. В настоящее время он проходит тестирование и дообучение. Об этом сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали. Как пояснил спикер, каждый гражданин сможет носить прямо в своем телефоне собственного юридического консультанта.

Также достигнуты договоренности о развитии ИИ в сфере праворазъяснения и законотворчества под кураторством Минюста. Для реализации проекта без бюджетных средств сформирована рабочая группа из представителей IT-компаний и вузов.

«В приложениях ZanBar и iPrav уже действует рейтинг адвокатов и юристов, который планируется интегрировать в E-ZanKomegi для повышения объективности оценок. Также достигнута договоренность о совместном обучении ИИ для последующего использования в системах Минюста. Совместно с Комитетом науки прорабатывается сотрудничество с победителями научных грантов по направлению ИИ в законотворчестве. В настоящее время уже разработан ИИ для проверки юридической техники НПА. Реализация проекта планируется летом текущего года. Работа в этом направлении продолжается», — сообщил Талгат Уали.

В августе прошлого года Минюст анонсировал запуск Робота «Цифровой судебный исполнитель». Спикер поделился результатами его деятельности. Так, с момента запуска гражданами сэкономлено более 600 млн тенге по около 500 производствам. Ежегодная экономия, по подсчетам ведомства, составляет до 5 млрд тенге. На сегодняшний день планируется расширить сумму взыскания через Робота с 20 до 40 МРП, что позволит увеличить экономию средств гражданами.

Помимо этого успешно реализуется проект «Цифровой нотариат». Ряд нотариальных услуг переведено в онлайн-формат: доверенности, консультации и согласия супругов. Граждане получают эти услуги в онлайн-формате — по видеозвонку, без посещения нотариуса. С момента запуска услуги ею воспользовалось более 240 тысяч граждан, оформлено более 170 тысяч цифровых доверенностей и порядка 70 тысяч согласий супругов.