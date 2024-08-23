Министерство юстиции запускает «Цифрового судебного исполнителя» по всей стране

Ожидается, что он сэкономит более 5 миллиардов тенге.

Такая возможность для населения предоставляется в рамках нового института упрощенного производства, инициированного Министерством юстиции. Соответствующие изменения в законодательстве приняты по поручению Главы государства по снижению закредитованности граждан и дальнейшей цифровизации работы органов юстиции. Если ранее при несвоевременном погашении задолженности гражданам приходилось оплачивать частному судебному исполнителю дополнительно до 25% от суммы штрафа, то теперь граждане будут освобождены от этих расходов и визитов к ним.

Так после возбуждения упрощенного производства суммой до 20 МРП граждане будут получать SMS от 1414 и push-уведомления в EGov Mobile с детальной информацией о деле. Для удобства граждан доступна онлайн-оплата задолженности с автоматическим снятием всех мер обеспечения (аресты). Таким образом человеческий фактор полностью исключается.

«По предварительным расчетам ожидается снижение финансовой нагрузки на граждан в сумме порядка 5,5 млрд тенге за счет исключения 25% оплаты деятельности частным судебным исполнителям. В этой связи нет больше необходимости контактировать с судебными исполнителями, все действия производятся онлайн, не нужно предъявлять квитанции и прочие подтверждающие документы для прекращения производства и снятия арестов. Следует отметить, что в случае неисполнения в течение 30 календарных дней требований исполнительного документа (по упрощенному производству), то дело будет передано на исполнение частному судебному исполнителю и последующие исполнительные действия будут осуществляться в общем порядке с взысканием комиссии», — пояснили в ведомстве.

С 18 января этот проект апробировался по г. Тараз и показал положительный эффект в виде снижения денежных обязательств граждан, полный отказ от бумажного носителя и исключение человеческого фактора в процессе исполнительного производства.