В министерстве торговли и интеграции отмечают ключевую роль электронной торговли в цифровой трансформации экономики.

Она поддерживает рост безналичных расчетов, расширяет возможности малого и среднего предпринимательства. Самое главное — способствует повышению доступности товаров и услуг для населения. В Казахстане в сфере электронной торговли отмечается уверенный рост объемов: практически в 5 раз за последние 5 лет. По итогам прошлого года ожидается еще 3,2 трлн тенге. Отечественные маркетплейсы уплатили 150 млрд тенге налогов в прошлом году. Об этом на площадке СЦК сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов.

Как отметил спикер, наиболее популярными интернет-магазинами на территории нашей страны являются Kaspi.kz, OZON, Wildberries, Halyk Market, Forte Market, Jusan Market, Clever, Flip.kz и другие.

Асет Нусупов также выделил одно из основных принципиальных отличий электронной торговли от традиционной: «Электронная торговля функционирует в исключительно прозрачной и справедливой деловой среде. При традиционной розничной торговле значительная часть транзакций может остаться в серой зоне. Отечественными маркетплейсами за прошлый год произведена уплата налогов в бюджет в размере 150 млрд тенге. Обеспечен рост за год в 1,3 раза. Международные маркетплейсы заплатили так называемый „налог на Google“ более 35 млрд тенге. Конечно, динамичное развитие этой сферы сопряжено с отдельными правовыми, экономическими и инфраструктурными вызовами. Так, к примеру, в настоящее время активно обсуждается вопрос сокращения количества видов деятельности ОКЭД для применения специального налогового режима».

По его словам, это довольно специфический вопрос, и касается он проекта нового Налогового кодекса.

Министерством торговли и интеграции проведена соответствующая работа с уполномоченным государственным органом — министерством национальной экономики. По итогам переговоров достигнута предварительная договоренность о сохранении розничной торговли через интернет — ОКЭД 47.910 в перечне видов деятельности для применения режима розничного налога.

Кроме того, министерством торговли и интеграции направлено официальное письмо — обоснование того, что этот вид деятельности относится к В2С сегменту.