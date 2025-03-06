Visa назначила нового регионального менеджера в Центральной Азии

Компания работает на рынке Центральной Азии уже более 30 лет, активно продвигая цифровые платежи и инновации.

Visa объявила о назначении Санжара Сулейманова на должность вице-президента и регионального менеджерав Центральной Азии. В своей новой роли Санжар будет руководить бизнесом Visa в регионе с фокусом на расширении инновационных решений и цифровых платежей, а также на повышении ценности, которую Visa предоставляет своим партнерам — банкам, торговым предприятиям и держателям карт.

Санжар присоединился к Visa в 2020 году в качестве директора направления Visa Direct в Центральной Азии. В 2023 году он начал курировать развитие Visa Direct в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы. До прихода в Visa Санжар более 15 лет работал в банковской сфере и консалтинге, занимая позиции в области бизнес-развития, корпоративных финансов, управления проектами и продуктами в таких организациях, как Альфа-Банк Казахстан, Qazkom Bank, KPMG, Сбербанк Казахстан и HSBC.

«Мы рады объявить о назначении Санжара на должность вице-президента и регионального менеджера в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. Обладая более чем пятнадцатилетним опытом работы в финансовой индустрии, в том числе пятью годами в Visa, Санжар внесет значительный вклад в развитие безналичной экономики и внедрение передовых технологий в регионе. Visa работает на рынке Центральной Азии уже более 30 лет, активно продвигая цифровые платежи и инновации. За эти годы мы сформировали команду талантливых профессионалов, которые внедряют передовые решения не только в регионе, но и на глобальном уровне», — отметила Кристина Дорош, старший вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

«Я благодарен за оказанное доверие и нацелен на дальнейшее развитие цифровых платежей в нашем регионе. Центральная Азия обладает уникальными возможностями с точки зрения эволюции платежных технологий и финансового сектора. Вместе с командой мы продолжим внедрять инновации, обеспечивая более быстрые, удобные и безопасные платежные решения, способствуя тем самым росту безналичной экономики», — сказал Санжар Сулейманов, вице-президент, региональный менеджер Visa в Центральной Азии.