Beeline Казахстан и QazCode признаны лидерами в области ИИ на премии GSMA 2025

Премия присуждена за выдающийся вклад компании в разработку Kaz-LLM — казахстанской большой языковой модели.

Beeline Казахстан и ее ИТ-компания QazCode стали победителями в международной премии GSMA Foundry Excellence Award 2025 в категории «Искусственный интеллект». Это признание подчеркивает важность проекта Kaz-LLM для глобального технологического прогресса и его положительное влияние на экономику и развитие Казахстана в целом.



На фото посередине: Алексей Шаравар, СЕО QazCode

«Мы рады видеть, что Kaz-LLM получила высокую оценку на одной из крупнейших международных технологических платформ — Mobile World Congress 2025. Эта модель представляет собой важный шаг по внедрению ИИ-услуг даже в самых удаленных регионах Казахстана. Для нас большая честь быть частью этого процесса, который способствует экономическому росту, сохранению культурной идентичности и укреплению позиции Казахстана как ключевого игрока в мировой ИТ-индустрии. Мы выражаем благодарность нашим партнерам за тесное сотрудничество и обмен знаниями в разработке модели», — сказал Алексей Шаравар, СЕО QazCode.

«Признание Kaz-LLM на Mobile World Congress 2025 подчеркивает значимость внедрения ИТ в Казахстане. Модель является ярким примером того, как современные разработки могут не только расширять возможности для страны и бизнеса, но и играть ключевую роль в решении глобальных задач в области ИИ», — отметил Евгений Настрадин, СЕО Beeline Казахстан.

Kaz-LLM была разработана в партнерстве с Институтом умных систем и ИИ при Назарбаев Университете (ISSAI NU), а также Astana Hub. Проект координируется Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (МЦРИАП РК). Модель решает проблему языкового барьера с помощью ИИ, что имеет особое значение для всей страны, где казахский язык является частью малой языковой группы.

Kaz-LLM включает более 150 млрд токенов на казахском, русском, английском и турецком языках, собранных из общедоступных источников. Разработчиками были обучены две версии модели — с 8 (8B) и 70 миллиардами (70B) параметров, которые уже доступны для некоммерческого использования на сайте Hugging Face.

Помимо этого Kaz-LLM обеспечивает хранение данных внутри страны, что способствует защите конфиденциальности и созданию ценности на локальном уровне.

Презентация Kaz-LLM на Mobile World Congress 2025

В этом году на MWC 2025 Kaz-LLM впервые была представлена на двух стендах — QazCode и GSMA, привлекая внимание более 100 тысяч посетителей. Интерактивные стенды позволили каждому углубленно познакомиться с казахской культурой и языком. Особенно интересной была интерактивная игра о казахском алфавите, которая позволила посетителям не только узнать историю и особенности письменности, но и активно участвовать в процессе обучения, погружая их в мир казахской языковой традиции. Также у посетителей была возможность повзаимодействовать с платформой Kaz-LLM, задавая различные интересующие их вопросы и получая на них ответы.

Beeline Казахстан и QazCode активно вносят вклад в развитие глобальных знаний по разработке LLM для языков с ограниченными ресурсами. В мае 2024 года VEON, Beeline Казахстан, GSMA и Барселонский суперкомпьютерный центр подписали меморандум о сотрудничестве для исследования разработки ИИ и языковых технологий для малых языковых групп.

GSMA — это международная ассоциация, которая представляет интересы мобильных операторов и других игроков на рынке связи по всему миру. Она активно поддерживает развитие мобильных технологий, организует крупнейшие международные мероприятия, такие как Mobile World Congress и M360, и занимается продвижением инноваций в сфере мобильных коммуникаций и искусственного интеллекта.