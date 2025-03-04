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    МВД обратилось к казахстанцам по поводу блокировки смартфонов

    Если телефон окажется в черном списке, он перестанет работать.

    4 марта 2025 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Общество

    Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам с важной информацией по поводу блокировки смартфонов. В ведомстве напомнили, что с 24 марта в Казахстане вступают в силу новые правила. Теперь смартфоны будут проверяться по IMEI-коду, передает Zakon.kz.

    «Если ваш телефон окажется в черном списке, он перестанет работать – без связи, интернета и доступа к мобильным функциям», - заявили в МВД РК.

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