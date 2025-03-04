МВД обратилось к казахстанцам по поводу блокировки смартфонов

Если телефон окажется в черном списке, он перестанет работать.

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам с важной информацией по поводу блокировки смартфонов. В ведомстве напомнили, что с 24 марта в Казахстане вступают в силу новые правила. Теперь смартфоны будут проверяться по IMEI-коду, передает Zakon.kz.

«Если ваш телефон окажется в черном списке, он перестанет работать – без связи, интернета и доступа к мобильным функциям», - заявили в МВД РК.