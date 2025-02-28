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    Расчет НДС будет автоматизирован в Казахстане

    Премьер-министр Олжас Бектенов в ответ на запрос депутатов мажилиса сообщил, что в Казахстане разрабатывается пилотный проект по автоматизированному расчету налога на добавленную стоимость.

    28 февраля 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Софт

    Сервис «e-Тамга» позволит налогоплательщикам заранее получать данные о своих налоговых обязательствах. Это повысит прозрачность налогового учета и упростит процесс расчета НДС, передает Uchet.kz.

    «Проводится работа по разработке пилотного проекта по автоматизированному расчету НДС и учету балансовой суммы НДС. Проект разработан в целях предварительного информирования налогоплательщика о предполагаемых налоговых обязательствах по НДС за налоговый период и определяет порядок ведения пилотного проекта по автоматизированному расчету НДС и учету балансовой суммы НДС с использованием специального информационного сервиса „e-Тамга“», — говорится в ответе.

    Напомним, КГД МФ РК совместно с Национальным Банком с IV квартала 2024 года реализуется пилотный проект «Цифровой НДС» с использованием цифрового тенге.

    Свое мнение по сервису «e-Тамга» озвучил основатель ГК «Учёт.kz» Максим Барышев: «Администрирование НДС системой e-Tamga не решит проблему неуплаты НДС, а только усугубит».

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