Цифровой НДС: что нужно знать казахстанцам и основные преимущества для бизнеса

Цифровой тенге — это новая цифровая форма национальной валюты на основе блокчейн-технологии, которая позволяет программировать деньги для их использования строго по целевому назначению.

Комитетом государственных доходов совместно с Национальным банком с IV квартала 2024 года реализуется пилотный проект «Цифровой НДС» с использованием цифрового тенге. Об этом рассказали в КГД. Для участия в пилоте компании-экспортеры могут приобрести цифровой тенге с маркированным НДС у Национального банка через банки второго уровня. Цифровой тенге, в их маркированной части, не может быть использован для других целей или обналичен — эти средства предназначены исключительно для расчетов с поставщиками и бюджетом, передает Zakon.kz.

В комитете уточнили, что вся информация по транзакциям с цифровым тенге, а также сведения о движении НДС по поставщикам и поступлениям в бюджет будет передаваться Нацбанком в органы государственных доходов. Такой механизм позволит органам государственных доходов обладать достаточной информацией для возврата НДС в кратчайшие сроки без налоговых рисков.

По данным комитета, основными преимуществами использования цифрового тенге для бизнеса являются:

— сокращение сроков возврата НДС до 15 рабочих дней вместо 55-75 дней;

— отсутствие налоговых проверок, что снижает административные и финансовые издержки;

— быстрая и гарантированная оборачиваемость денежных средств, что улучшает финансовое планирование.

Участникам пилотного проекта за IV квартал 2024 года уже произведен возврат в течение пяти дней без проведения налоговой проверки и применения системы управления рисками. Проект подтверждает свою эффективность, и КГД намерен расширять цифровые решения, что повысит прозрачность налоговых поступлений.